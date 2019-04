Bupl-rapport: Otte ud af ti pædagoger kan ikke løse arbejdsopgaver grundet personalemangel

Børnene i landets daginstitutioner kan vente længe på at få skiftet bleen, blive trøstet eller få hjælp til at løse en konflikt.

Otte ud af ti pædagoger oplever nemlig, at der er for få medarbejdere til de mange børn og arbejdsopgaver. Pædagogerne peger især på to årsager: 79 procent mener, at det skyldes manglende vikardækning som følge af kollegers fravær, og 41 procent mener, at det skyldes utilstrækkelig normering. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl) baseret på svar fra 14.000 pædagoger.

Serie Børnenes valg Hvad skal der til for at skabe en bedre hverdag for børnene? Flere hænder? Bedre pædagoger? Mere tid med forældrene? På vej ind i valgkampen undersøger Politiken, hvad forældre, politikere og forskere mener, der skal til for at skabe en hverdag, hvor 0-6-årige trives og udvikler sig. Vi vil beskrive børns hverdag, forsøge at komme bag om tallene og tjekke partiernes visioner om et bedre børneliv. Har du ideer til noget, vi skal tage fat i, så skriv til: jacob.fuglsang@pol.dk Vis mere

»Pædagogerne kan ikke nå det arbejde, de er sat i verden for, for ressourcerne har ikke fulgt med opgaverne. Vi kan risikere at tabe en hel generation på gulvet, hvis ikke vi handler. Hvis børnene oplever, at de skal have spidse albuer for at få opmærksomhed og trøst, så gør vi dem en bjørnetjeneste. Vi lærer dem, at de stærkeste får fordele, mens børn med udfordringer bliver efterladt på perronen«, siger Elisa Rimpler, formand for Bupl.

Børn med udfordringer bliver efterladt på perronen Elisa Rimpler, formand, Bupl

Pædagogerne påpeger i undersøgelsen, at der mangler tid til omsorg, til at arbejde med børnene i mindre grupper, til arbejdet med børnenes trivsel og udvikling og til sårbare og udsatte børn. Samtidig er der mangel på personale, hvilket resulterer i, at mange ledere ikke kan lægge en vagtplan uden ’alenetid’ – hvor en pædagog står alene med hele børnegruppen i ydertimerne.

Konsekvensen er dårligere kvalitet i daginstitutionen uden mulighed for at rette op på det. Løsningen er en bundgrænse for normeringerne i kommunerne, mener Bupl.

»Det er første skridt til genopretning på børneområdet. Det skal ikke være postnummeret, der afgør, hvilke livschancer børnene får. Resultaterne af vores undersøgelse er ikke alene et vink med en vognstang, det er et stort stopskilt, som politikerne ikke kan og må overse«, siger Elisa Rimpler.

Hvad med dygtigere pædagoger og bedre ledelse?

»Når normeringerne er på plads, og vi har noget at arbejde med, så skal der bygges ovenpå for at hæve kvaliteten. Og her skal vi som pædagoger også gøre, hvad vi kan for at hæve fagligheden. Vi er optaget af at have så fagligt dygtige pædagoger som muligt, med en rigtig god pædagoguddannelse – som jo desværre i årevis har været udsat for besparelser«, siger Elisa Rimpler.

fakta Hovedresultater i Bupl-rapport 81 procent af pædagogerne har inden for den sidste uge oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne – fortrinsvis på grund af manglende vikardækning og utilstrækkelig normering. 64 procent af pædagogerne kan ikke i tilstrækkelig grad drage omsorg for børnene på grund af personalemangel. 68 procent af pædagogerne kan ikke give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel. 66 procent af pædagogerne var i perioder på en tilfældig dag alene med den samlede børnegruppe. 53 procent af lederne angiver, at de ikke kan lægge en vagtplan, hvor pædagogerne undgår at stå alene med den samlede børnegruppe, da de har for få personaleressourcer. Vis mere

Den manglende vikardækning har indflydelse på pædagogernes organisering af dagen, forklarer hun. Pædagogiske aktiviteter - som ture ud af huset - ender ofte i aflysninger og efter- og videreuddannelse fravælges, fordi vikarer ikke tager over.

Det er ikke attraktivt for studerende

Michael Ziegler, formand for løn- og personaleudvalget og borgmester i Høje-Taastrup Kommune (K), fastslår i en mail til Politiken, at det er en ledelsesopgave at sørge for, at opgaverne hænger sammen for den enkelte institution og den enkelte medarbejder.