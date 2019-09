Minister lover nyt optagelsessystem til gymnasierne

Fremtidens gymnasieelever skal optages efter helt nye regler. Det siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil som svar på den kritik, der er haglet ned over de gældende optagelsesregler til gymnasiet. Reglerne kritiseres blandt meget andet for, at mange elever kommer i klemme, fordi reglerne er så svære at forstå.

»Lad os se på det grundlæggende problem i stedet for at lave lappeløsninger. Vi skal stille os selv det fundamentale spørgsmål: Hvad skal man kunne for at kunne gennemføre gymnasiet? Svarer vurderingen af elevernes uddannelsesparathed og karaktererne tilsammen på det i dag? Nej, det mener jeg ikke, de gør. Derfor står vi med den problemstilling, vi gør«, siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun venter på en evaluering, der skal være klar i løbet af efteråret. Når den lander på hendes på bord, vil hun samle partierne bag gymnasieforliget for på kort sigt at rette op på konkrete kritikpunkter og på længere sigt lave et nyt system, der sikrer, at de rette elever optages på gymnasiet.

Sagen kort Gymnasierne 14. juni i år gik en række elever for første gang til national optagelsesprøve for at komme på gymnasiet eller hf. Prøven er obligatorisk for en række elever, blandt andet hvis ansøgeren kommer fra en prøvefri skole. Det gælder også, hvis eleven har taget folkeskolens afgangsprøve med et højt snit. Kravet blev indført i 2019 som led i gymnasiereformen fra 2016. Som undervisningsminister indførte Merete Riisager (LA) i forbindelse med bekendtgørelsen, der blev implementeret i 2019, at elever, som dumper i et af de fire fag i optagelsesprøven, ikke kan godkendes til gymnasiet. Det krav fjerner Socialdemokratiet nu.

»Vi skal starte forfra og se på den måde, vi bedømmer de unge på. Vi mangler noget viden«.

Ministerens udtalelse kommer i kølvandet på et år, hvor optagelsesproceduren til gymnasiet er blevet ændret i flere omgange. Senest 1. august, hvor undervisningsministeren på baggrund af Politikens henvendelse med øjeblikkelig virkning lempede på karakterkravene.

Martin Mejlgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er glad for ministerens udmelding.

»Lovgivningen har simpelthen ikke været skarp nok. Den har skabt en masse uhensigtsmæssigheder«, siger han. Det er også godt nyt i Martin Mejlgaards ører, at Pernille Rosenkrantz-Theil ikke vurderer, at karakterer er det rigtige redskab til at sikre, at det er de rigtige unge, der får adgang til at gå i gymnasiet.

»Vi synes ikke, at karakterer skal være adgangsgivende. Det handler om, om man er motiveret for at gå i gymnasiet. Vi synes, det giver mest mening at lade en uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse vægte, om man er motiveret«, siger han.

Uddannelsesforsker Noemi Katznelson, der er forskningsleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet i København, er enig i, at motivation, vilje og hårdt arbejde er afgørende for, at unge kan gennemføre en gymnasieuddannelse. Derfor lyder hendes råd til ministeren at skrue ned for adgangsgivende karakterer, når de nye optagelsesregler skal skrues sammen – og samtidig skrue op for vejledning.

V og R: Kom til sagen, Theil

På Christiansborg modtages undervisningsministerens køligt afventende.

»Hvis ministeren vil præsentere noget nyt, så lytter vi gerne. Men indtil videre har jeg ikke hørt nogen konkrete forslag. Det nytter ikke noget bare at skabe uro og tvivl ved at stille noget i udsigt, som vi ikke ved, hvad er«, siger Ellen Trane Nørby, der er Venstres undervisningsordfører og var undervisningsminister, da gymnasiereformen blev forhandlet på plads i 2016. Hun er dog helt klar til at se på de gældende regler og siger samtidig, at optagelsesreglerne er blevet implementeret helt anderledes end hensigten.

»Der er flere ting, jeg ikke kan genkende«, siger Ellen Trane Nørby.

Fra Radikale er meldingen lidt mere imødekommende.

»Vi må høre, hvad ministeren gør sig af tanker. Det er ikke soleklart for mig, hvad der skal komme i stedet for karakterer og vurderingen af elevernes uddannelsesparathed«, siger Radikales ungdomsuddannelsesordfører, Anne Sophie Callesen. For hende vil det vigtigste i første omgang være at få fikset de helt åbenlyse problemer ved optagelsessystemet. Desuden er det vigtigt for Radikale at fastholde, at gymnasierektorerne også får noget at skulle have sagt i vurderingen af eleverne.