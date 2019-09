Minister vil lade gymnasierne selv fordele udsatte elever

Fra næste skoleår skal gymnasierne have mulighed for at fordele eleverne mellem sig efter blandt andet bopæl, karakterer, og samfundslag.

Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der foreslår at ændre fordelingsreglerne for gymnasierne, så eleverne bedre afspejler befolkningssammensætningen.

»Regeringen mener, at det er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund, at elever møder hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse:

»Denne løsning løser ikke alle udfordringer og skal følges op af varige og mere omfattende ændringer«, siger hun.

Fordelingsudvalgene, som består af rektorer fra gymnasier, skal altså selv kunne fastsætte de lokale regler for fordeling af eleverne, hvis det står til ministeren.

Som det ser ud i dag, er kriterierne angivet i loven og bekendtgørelsen fra ministeriet.

Hvis fordelingsudvalgene ikke kan blive enige, kan regionerne træde til ifølge det nye forslag. Dermed vil ministeriet ikke længere bestemme kriterierne.

Positiv modtagelse

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) er glad for forslaget.

»Det er meget positivt, at ministeren har lyttet til regionerne og gymnasierne og nu tager initiativ til at styrke regionsrådenes rolle, så det bliver lettere at sikre en bedre elevbalance i de områder i de større byer, hvor der er udfordringer«.

»Vi mener, at udfordringerne klares bedst, når politikere og rektorer med lokalt kendskab kan vælge det værktøj, der passer til den konkrete situation«, siger Stephanie Lose.

Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø kalder det et rigtig godt første skridt, selv om hun stadig venter på løsninger til de erhvervsgymnasiale uddannelser, der ikke er med i forslaget.

»Regionerne kommer med det her forslag til at spille en meget mere aktiv rolle«.

»Det kommer til at betyde, at de enkelte fordelingsudvalg har flere redskaber, når man vil sikre en mere ligelig fordeling af eleverne over hele landet«, siger hun.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Mejlgaard, ser også gode perspektiver i forslaget.

»Vi er utrolig glade for, at Pernille Rosenkrantz-Theil vil ændre reglerne, således at fordelingsudvalgene får mere at sige om elevfordeling. De regionale udfordringer er forskellige, så selvfølgelig skal elevfordeling ske lokalt«, siger Martin Mejlgaard.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil nu drøfte forslaget med gymnasieforligskredsen. Den består af Folketingets partier undtagen Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige.

ritzau