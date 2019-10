Fakta

Regeringes udspil om ordblindhed

Regeringen er netop kommet med et udspil med fire mål, der skal forbedre vilkår for ordblinde i Danmark.

Det første mål er at sætte tidligere ind ved at udvikle et testredskab, som kan bruges tidligere end 3. klasse.

Det andet mål er, at alle kommuner skal gøre en lige stor indsats på området. Derfor vil regeringen lave en undersøgelse for at se, hvilke kommuner indsatsen halter i.

Det tredje mål er at tilpasse ordblindetest til børn og unge med dansk som andetsprog.

Det fjerde mål er at indsamle viden om, hvilken effekt investeringer på ordblindeområdet har.

