Lærerne skal selv vurdere fravær: Minister vil droppe omstridte fraværsregler på gymnasierne Lærerne kan godt selv vurdere, hvornår elever har en god undskyldning for fravær, siger undervisningsminister.

Det skal ikke længere give fravær for hele timen, hvis for eksempel en forsinket bus eller en ødelagt cykelkæde er skyld i, at elever kommer for sent.

Gymnasier skal heller ikke længere tvinges til at fastsætte lokale måltal for nedbringelse af fravær eller offentliggøre det samlede elevfravær på deres hjemmeside.

Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Hun vil nu skrotte de detaljerede fraværsregler, der blev indført i efteråret 2018 af hendes forgænger Merete Riisager (LA).

»Regeringen stoler på lærernes faglighed. De kan godt finde ud af, hvornår en elev har en god undskyldning for at komme et par minutter for sent, og hvornår en elev gentagne gange forstyrrer undervisningen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

»Det skal vi ikke føre kontrol med inde fra Christiansborg. Det er dog fortsat vigtigt, at vi har fokus på fravær, for fravær kan have store faglige konsekvenser for den enkelte elev, tilføjer ministeren.

Pernille Rosenkrantz-Theil vil nu sende en ny bekendtgørelse i høring.

Ifølge regeringens forslag skal der genindføres mere overordnede regler om fraværsregistrering.

Det skal dog fortsat være et krav, at gymnasierne skal registrere elevernes fravær.

Samtidig skal det ifølge regeringen være op til gymnasiets ledelse at beslutte, hvordan der skal reageres på den enkelte elevs konkrete fravær.

ritzau