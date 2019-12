Danmarks Statistik: Sådan er de pædagogstuderende

Der er en god chance for, at regeringens investering i pædagoguddannelsen også fører til en pæn stigning i antallet af pædagoger, der skal ud i vuggestuer og børnehaver, når normeringerne hæves.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Flere end 7 ud af 10 unge, der begynder på pædagoguddannelsen, fuldfører uddannelsen og bliver dermed klar til at træde ud på arbejdsmarkedet. Det er flere end gennemsnittet blandt de studerende på mellemlange videregående uddannelser.

Det fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik, der dermed kan give regeringen og dens støttepartier på Christiansborg håb om, at de vil få en vis valuta for pengene, når de med aftalen om finansloven har afsat mere end 300 millioner kroner om året i de kommende år til at få uddannet flere pædagoger.

Pædagogerne er en absolut nødvendighed, hvis regeringen, de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet skal gennemføre deres politiske aftale om at få flere pædagoger ud i vuggestuer og børnehaver og indføre minimumsnormeringer fra 2025.

Med aftalen tilfører partierne også et beløb, som skal forhøje kvaliteten af pædagoguddannelsen. Det sker ved at forhøje taxameter-tilskuddet, så undervisningstaksten på pædagoguddannelsen over de kommende år frem til 2023 »omtrent ligger på niveau med undervisningstaksten på læreruddannelsen«.

74 procent er kvinder

Danmarks Statistik tegner i sin udgivelse et portræt af de personer, der søger ind på pædagoguddannelsen. Dem er der mange af. 1. oktober 2018 var der 17.700 pædagogstuderende i Danmark.

Den største aldersgruppe er de 20-24-årige, som udgør 46 procent af de studerende.

Men der er også en del ældre studerende, og det betyder, at gennemsnitsalderen på 26,7 år er forholdsvis høj og højere end på andre mellemlange videregående uddannelser.

Der er en klar overvægt af kvinder på uddannelsen. Kvinderne udgør 74 procent, mændene 26 procent.

For årgangen, der begyndte i 2013, var det 70,6 procent, der havde gennemført uddannelsen fem år senere. Tallet har i de senere år ligget enten en smule under de 70 procent, og for nogle årgange har det været næsten 73 procent - eller næsten tre ud af fire - af de studerende, der gennemførte uddannelsen.

For andre mellemlange videregående uddannelser, var det godt 64 procent af dem, der begyndte i 2013, der havde fuldført uddannelsen fem år senere.

Ikke de rigeste forældre

De pædagogstuderende kommer fra familier, der har et lidt lavere uddannelsesniveau, og hvor forældrene tjener mindre end forældrene til de studerende på andre mellemlange videregående uddannelser, oplyser Danmarks Statistik.

Det er helt normalt - det mest almindelige - at de studerende på de mellemlange uddannelser har forældre, der har en erhvervsfaglig uddannelse. For de pædagogstuderende gælder det for knap 40 procent af mødrene og 47 procent af fædrene. For de andre studerende er det 37 procent af mødrene og 44 procent af fædrene.

»Når man ser på forældrenes uddannelse, er fordelingen mellem de pædagogstuderende og studerende på de øvrige mellemlange videregående uddannelser rimelig ens«, oplyser Nikolaj Larsen, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik.

»De største forskelle finder man, når man ser på andelen af forældre med en grundskoleuddannelse som den højeste fuldførte uddannelse. Her er andelen af både mødre og fædre til pædagogstuderende lige omkring 27 procent, mens det er cirka 19 procent for den anden gruppe«, siger han.

Forskellene viser sig også i forældrenes lønninger. Andelen af studerende, hvis forældre tjener mindre end 500.000 kroner om året tilsammen, er 40 procent for de pædagogstuderende, mens den kun er 31 procent for de øvrige.

Der er dog også nogle af de pædagogstuderende, der har forældre, der er ganske godt ved muffen, idet 4,4 procent af forældrene tjener mere end en million kroner om året tilsammen.

86 procent af de pædagogstuderende er af dansk oprindelse. 12 procent er indvandrere og efterkommere, og så er der 1-2 procent, som man ikke ved, hvor kommer fra.