Uddannelses- og forskningsminister rykker frist: Kvote 2-ansøgningen er forlænget med en uge

Hvorfor skal du søge kvote 2?

Kvote 2 er ikke kun for dem, der ikke har snittet til at komme ind på en uddannelse. Kvote 2 er din mulighed for at blive vurderet på motivation og andre parametre end kun dit gennemsnit fra din ungdomsuddannelse. Lidt ligesom at skulle søge et job – hvem vil være mest kvalificeret til de pladser, vi har.​​​​​​​​​​​



Sidste år søgte 51.622 ind på en uddannelse via kvote 2.​

Nogle steder er det kun muligt at komme ind via kvote 2. Hvis du har en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, skal du også søge via kvote 2. ​

Og du kan jo heller ikke vide, hvad gennemsnittet (adgangskvotienten) for at blive optaget ender på. Så længe du har en dansk adgangsgivende eksamen (for eksempel en studentereksamen eller en erhvervsuddannelse), så bliver du også automatisk vurderet i kvote 1, hvis du søger kvote 2. Så derfor kan du lige så godt søge kvote 2. Det eneste, du kan miste, er tid.​​​​​​​​​​​



Fra 2021 bliver der indført karakterkrav på en del uddannelser, og der er allerede en del, der har et minimumskrav for et bestemt karaktergennemsnit fra gymnasiet eller erhvervsuddannelsen. Karakterkravene er forskellige, men hvis du ikke opfylder kravet, så skal du søge kvote 2. ​​​​​​​​​​​

Fordelingen af studiepladser mellem kvote 1 og 2 er op til den enkelte uddannelse. Tjek, hvordan det fordelte sig sidst på de ønskede uddannelser, for at få en fornemmelse af dine chancer her. Hvis der er nok ansøgere via kvote 1, som opfylder adgangskravene, så tager læreruddannelserne ikke nogen ind på kvote 2.​​​​​​​​​​​





