Fire unge anholdt for at sende bombetrusler i Aula

Fire unge drenge og mænd er anholdt for at være involveret i 17 bombetrusler mod skoler.

Fire teenagere er onsdag blevet anholdt på adresser i Nordsjælland, på Frederiksberg og på Fyn.

De unge mistænkes for at have været involveret i en række bombetrusler udsendt via Aula, der er skolernes kommunikationsplatform.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

DE FIK TRUSLER Tingstrup Skole i Thisted Kommune.

Klarup Skole i Aalborg Kommune.

Højene Skole i Hjørring Kommune.

Lundergaardskolen i Hjørring Kommune.

Bjergby Skole i Hjørring Kommune.

Nordvestskolen i Hjørring Kommune.

Hadsund Skole i Mariagerfjord Kommune.

Juelsminde skole i Hedensted Kommune. Kilder: Midt- og Vestjyllands Politi, Nordjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi. Vis mere

De anholdte er i alderen 13 til 18 år, og de mistænkes at have været involveret i 17 bombetrusler mod skoler i fem forskellige politikredse.

I november sidste år modtog skoler rundt om i landet bombetrusler via Aula, hvilket flere steder resulterede i evakueringer.

Siden har en efterforskningsgruppe i Midt- og Vestjyllands Politi efterforsket sagen med hjælp fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3).

ritzau