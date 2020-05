Overblik: Her er retningslinjerne for en ny hverdag i skolen og på efterskolerne

Automatisk oplæsning

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge annoncerede, at 6.-9- klasse kan komme tilbage i skole fra 18. maj, har skoler landet over ventet spændt på at få de nærmere retningslinjer på plads.

For der har været et hav af spørgsmål. Skal der f.eks. fortsat undervises efter bekendtgørelsen om nødundervisning, eller gælder folkeskoleloven? Hvad med dagens længde? Og hvordan skal skolerne gribe noget så lavpraktisk som bordstørrelse og små klasserum an?

Retningslinjerne fra Undervisningsministeriet, der er offentliggjort onsdag eftermiddag, besvarer imidlertid ikke alle spørgsmål, erkender undervisningsministeren.

»Men vi er i løbende dialog med alle fra lærere og pædagoger til institutioner og kommuner, og vi lytter til de udfordringer, som de oplever. Nogle spørgsmål dukker først op, når hverdagen er gået i gang, og dem må vi så svare på, i takt med, at de dukker op,« siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det vil fortsat bero på en lokal beslutning, hvornår og hvordan skoler og efterskoler kan åbne for de elever, der er en del af genåbningens anden fase, og derfor er det heller ikke forventningen, at alle vil være klar til at åbne 18. maj.

Få et overblik over retningslinjerne her.

Retningslinjer for skoler

Hvem er omfattet?

På grundskoleområdet gælder retningslinjerne følgende grupper:

0.-10. klasse, herunder 10. klasse udbudt af erhvervsskoler.

Elever i specialtilbud, specialklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin.

SFO, fritidshjem og klub for alle klassetrin.

Alle ungdomsskolens aktiviteter for elever i 0.-10. klasse.

Hvornår åbner skolerne?

Fase to i genåbningen kan ske fra mandag 18. maj 2020.

Ud fra sundhedsmyndighedernes vejledninger er det op til kommunalbestyrelsen at vurdere, hvornår det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lade eleverne kommer tilbage.

For fri- og privatskoler er det bestyrelsen, der ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, hvornår det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Fortsat fjernundervisning

Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen. Der vil dog fortsat være nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn, når de organiserer undervisningen for at undgå smittespredning.

Skolerne skal f.eks. bruge forskudte mødetidspunkter og pauser.

Undervisningen kan også finde sted uden for skolen som f.eks. åben skole eller i naturen.

Desuden der kan også fortsat gøres brug af fjernundervisning.

Der kan af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse, men »tilrettelæggelsen af undervisningen må ikke afføde et større udækket pasningsbehov hos forældrene«.

Sundhedsfaglige retningslinjer

Der er en generel anbefaling om en meters afstand »fra næsetip til næsetip«.

På skoler, i SFO’er, fritidstilbud og uddannelsesinstitutioner vil der være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om en meters afstand ikke kan efterleves. Det kan f.eks. være praktiske fag, børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer.

Retningslinjerne anbefaler, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne. Det vil dog ikke altid være muligt, at grupperingen i SFO’en kan være den samme som i skolen, og børn og pædagoger kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt.

Fortsat nødundervisning

Der er stadig tale om nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal.

Retningslinjerne understreger dog, at undervisningen »i videst muligt omfang« skal leve op til de vanlige faglige krav.

Organisering af undervisning

Lederen har i samarbejde med de ansatte inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet, og lederen fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger.

Fravær

Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen skal deltage undervisningen.

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme, selv om skolen efter dialog med forældre og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.

Skolen registrerer fravær og tilrettelægger selv registreringen. For folkeskoleelever indberettes fraværet i fase to ikke til kommunalbestyrelsen, og der trækkes ikke i børnefamilieydelsen som følge af fravær.

Retningslinjer for efterskoler

Også efterskolerne har fået lov at slå dørene op fra mandag. Så sent som onsdag morgen efterlyste formanden for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen, at skolerne kunne få nogle retningslinjer, så de kunne komme i gang med at planlægge åbningen. Imidlertid er retningslinjerne ikke helt færdige. De skal nemlig finpudses i samarbejde mellem ministeriet og skolerne.

Hvornår åbner skolerne?

Skolerne kan åbne fra den 18. maj 2020, når skolens bestyrelse ud fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

