480.000 studerende råber nu op: Lasse mistede sit job og har 800 kr. tilbage om måneden

Fakta

Genstartspakke

Pakken indeholder fem forslag i forkortet form:

1. Byg flere ungdomsboliger - og skab lærerpladser imens. Der er massiv mangel på studie - og ungdomsboliger, der er til at betale for unge i og omkring vores studiebyer. Siden 2011 er sket en stigning på den gennemsnitlige husleje for værelser og lejligheder til leje mellem 22 og 34 procent i Danmarks fire største byer.

2. Indfør midlertid uddannelsestillæg til elever, studerende og lærlinge over 16 år. Et uddannelsestillæg vil medvirke til øget købekraft for en gruppe, som er tilbøjelig til at bruge dem, og som ellers bliver hårdt ramt på pengepungen.

3. Bekæmp ungdomsarbejdsløshed

Vi skal undgå, at høj ungdomsarbejdsløshed i en periode leder til strukturel langtidsledighed blandt ungdommen. Derfor foreslår vi, at Folketinget gør det mere attraktivt for virksomheder at ansætte lærlinge og nyuddannede.

4. En grøn transportcheck

Priserne på kollektiv transport er steget med mellem 55 og 70 procent siden 2001. Derfor foreslår vi, evt. som en en del af den midlertidige ydelse, at der skal gives en grøn transportcheck til alle elever, lærlinge og studerende over 16 år, der vælger det grønne valg.

5. Flyt unge på kanten af samfundet i uddannelse

Alt for mange unge har endnu ikke anden uddannelse end folkeskolen. Med coronakrisen bliver det endnu sværere for denne gruppe at finde et arbejde. Vi foreslår derfor, at man afskaffer brugerbetaling på alt uddannelse.

