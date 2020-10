75.000 børn har alarmerende højt fravær på et skoleår

Dårligere afgangsprøver og færre muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet. Det kan være konsekvensen for de 14,2 procent – omkring 75.000 – af landets folkeskoleelever, der i skoleåret 2018/2019 var fraværende mindst en hel måned, viser rapporten ’Skolens tomme stole’ fra Børns Vilkår og Egmont Fonden. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.521 elever, ny forskning fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, og interviews med børn med meget fravær.

I nogle kommuner er problemet større end andre. I Lolland og Brøndby har 27 procent af eleverne mindst 20 dages fravær på et skoleår mod seks procent i Herning.

»Det er utrolig trist, at der er så mange børn, der ikke får den undervisning,« siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår: »Det har store konsekvenser, at de er væk. Der gemmer sig mange forskellige historier i tallene, men i nogle af tilfældene er der tale om langvarigt fravær, hvor forældrene ikke kan gå på arbejde, fordi børnene ikke går i skole«.