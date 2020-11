Skandalebyggeri: Partier vil redde Københavns Universitet fra dyr ekstraregning

Københavns Universitet bør gå fra huslejere til husejere af den endnu ufærdige skandaleramte Niels Bohr-bygning på Jagtvej i København.

Det mener flere partier i Folketinget, efter at byggeriet har vist sig at være 2,4 milliarder kroner dyrere end først forventet. Københavns Universitet regner selv med, at ekstraudgifterne kan munde ud i en huslejestigning på mindst 85 millioner kroner og op mod 130 millioner årligt, da det efter den såkaldte SEA-ordning skal leje bygningen af staten. Det er et øksehug til forskningen og uddannelsen, da de uforudsete udgifter ifølge universitetet kan koste 170 forskerstillinger.

Det er Ingeniørforeningen (IDA), der forud for finansloven vil fremlægge forslaget for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. I forslaget skriver foreningen, at universitetet skal have mulighed for at købe bygningen for det beløb, som det oprindeligt var rammesat til, plus ændringer, som universitetet selv var med til at foreslå. Desuden åbner man for muligheden for, at bygningen ved eventuelt videresalg skal tilbydes staten i første omgang.