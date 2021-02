Ordfører om åbning af skolerne: »Det er endnu meget uklart for mig, hvordan det skal komme til at fungere«

Nyheden om, at de mindste skolebørn i 0.-4. klasse på mandag vil strømme tilbage i klasseværelserne for første gang siden 21. december, bliver modtaget positivt blandt sundhedsordførerne på Christiansborg. Men sundhedsminister Magnus Heunickes (S) udmelding på pressemødet mandag aften om, at personalet på skolerne skal testes intensivt, så myndighederne kan holde øje med smitteudviklingen og standse de smittekæder, der eventuelt bryder ud, bliver mødt med skepsis.

Flere sundhedsordførere på Christiansborg mangler svar på, hvordan testningen skal foregå. Sundhedsministeren kom nemlig hverken nærmere ind på, hvordan testningen af lærere, pædagoger og administrativt personale skal foregå, eller hvornår testningen kan være sat i værk.

Enhedslistens Peder Hvelplund anerkender, at testning er en vigtig del af at få de små tilbage i skolen.

»SSI har regnet på det og siger, at det er forsvarligt at få de mindste elever tilbage i skolerne. Det er glædeligt. Men deres beregninger på, hvad det vil have af effekt på smitten, er jo som altid forbundet med en del usikkerhed. Derfor er det vigtigt, at vi tør monitorere, hvordan smitten udvikler sig«.

»Når det er sagt, så er det endnu meget uklart for mig, hvordan det skal komme til at fungere. Vi ved, at stort set al kviktest-kapacitet er sat af til testning på plejecentre og dagtilbud«, siger Peder Hvelplund.