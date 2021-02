Sådan bliver eksamen: Aftale faldet på plads

Færre eksaminer og mere tid sammen med lærerne. Det er beskeden til alle de elever i skolens ældste klasser og på gymnasier, der har ventet på meldingen med spænding og nedbidte negle. I en aftale, som alle Folketingets partier står bag, undtagen Alternativet og Frie Grønne, bliver antallet af eksaminer reduceret.

I skolen kan eleverne i 9. klasse se frem til fire prøver: Nemlig dansk både mundtlig og skriftlig, engelsk skriftlig og skriftlig matematik. Alle andre prøver er aflyst og det gælder også eleverne i 8. klasse, der ikke som sidste år skal op i de praktiske tilvalgsfag.

Elever i 10. klasse skal op i dansk og matematik både mundtlig og skriftlig og kommer dermed også op på fire prøver.

Fakta Så mange eksamener skal afholdes Skoleelever: 1. Følgende fire prøver afholdes i 9. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig) 2.Følgende fire prøver afholdes i 10. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig Alle øvrige prøveri 8., 9., og 10. klasse aflyses. Det gælder også den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse, samt de to udtræksprøver i 9. klasse. Ved de aflyste prøver får eleverne ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Gymnasieelever: Der udtrækkes en prøve i 1.g og en mundtlig prøve i 2.g. HF:Prøver i naturvidenskabelig faggruppe (to mundtlige prøver). De kommende studenter skal op i mundtligt forsvar af deres studieretningsprojekt og dansk (skriftligt). Desuden to mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag. Htx-elever, der har afsluttet deres studie-område projekt (SOP) i vinterterminen, kan vælge at få karakteren for det skriftlige produktannulleret og gå til mundtligt forsvar. Fravælger eleven,der har afsluttet SOP i vinterterminen, det mundtlige forsvar, skal eleven til 3 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag Vis mere

For gymnasieeleverne er det lidt mere kompliceret. De kommende studenter skal møde lærer og censor ved grønne borde til en eksamen om deres studieretningsprojekt. Desuden skal de til skriftlig prøve i dansk og to mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag. De øvrige eksamener aflyses og eleverne får deres årskarakterer i stedet for eksamenskarakter på eksamensbeviset. På 2.hf skal eleverne til fire prøver. Normalt skal elever i henholdsvis 3.g og 2.hf til henholdsvis syv og ni prøver.

Elever i 1. og 2.g skal til en prøve efter udtrækning, mens elever i 1.hf skal til to prøver.

Regeringen har fået alle partier undtagen Alternativet og Frie Grønne med i aftalen, og hovedsigtet har været at stille eleverne ens og tage hensyns til den særlige situation, de har været i. Eleverne har fået fjernundervisning siden 16. december og ved endnu ikke, hvornår de få lov til at komme tilbage til deres klasseværelser. Desuden har flere skoler og gymnasier været ramt af lokale nedlukninger.

I aftaleteksten fremgår det også, at partierne lægger vægt på, at lærernes arbejdstid bruges til undervisning fremfor forberedelse og afholdelse af prøver og censur. Det sker i en erkendelse af, at eleverne har haft tid nok alene med bøger og computere og nu har brug for hinanden og tid sammen med lærerne.

»Det er det bedst mulige kompromis«, siger SF’s uddannelsesordfører Jacob Mark. »Vi havde gerne set, at flere eksamener var aflyst. Men det er landet med en god balance, hvor vi også tager hensyn til, at eleverne skal stilles rimeligt i forhold til, at de har fået så meget fjernundervisning«.

For de aflyste prøver vil standpunktskarakterer vil blive ophøjet til prøvekarakterer, ligesom man gjorde sidste år, så alle elever og kursister fortsat får et fuldt eksamensbevis og ikke bremses i deres videre uddannelse. På de uddannelser, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakter, for eksempel på hf, skal der gives afsluttende standpunktskarakter for de aflyste prøver.

Aftalen giver også skolerne mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, når der skal laves mundtlige eksamensspørgsmål. De fag elevernes skal op og som finde gennem tilfældig udtrækning, offentliggøres tidligere end normalt for at sikre mere ro og bedre mulighed for forberedelse.

Partierne ventes i næste uge at sende en økonomisk hjælpepakke til skoler og uddannelser, som skal give mulighed for bedre undervisning i den tid, der er tilbage af skoleåret.