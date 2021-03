Minister om elevers mistrivsel: Nu går vi meget massivt til værks

Inden for de nærmeste par dage vil alle landets forældre til børn i grundskolen og børnene selv modtage et brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og socialminister Astrid Krag (S). Budskabet er klart: Skolerne melder om stigende mistrivsel blandt elever. Og alle børn, der mistrives, har lov til at komme hen på skolen til nødundervisning.

»Hvis du ikke har det godt og har brug for at komme lidt hjemmefra, så kan din lærer faktisk sørge for, at du kan komme i skole«, lyder det i brevet til eleverne.

Også lærere, pædagoger og skoleledere får et brev fra ministeren med beskeden om, at det er »afgørende, at elever med særlige udfordringer modtager undervisning på skolen«. Og en påmindelse om, at det hele tiden har været en mulighed. Brevene sendes til institutionen, der står for at videreformidle.

Problemet er, ifølge ministeren, at alt for få elever får fysisk nødundervisning på deres skole. Et problem, som hun har rejst flere gange under nedlukningen over for kommuner og skoler.