Hver tredje dropper ud, inden de når bacheloren

Videregående uddannelser oplever stort frafald. Andelen af unge, der dropper ud af deres uddannelse, er 34 procent. Det viser en opgørelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

På universiteterne er frafaldet højest. Her gælder det, at 37 procent ikke færdiggør bacheloren. På erhvervsakademiuddannelserne falder 33 procent fra, mens det på professionsuddannelserne, der blandt andet uddanner lærere og sygeplejersker, gælder for 31 procent.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf, der er chefkonsulent i EVA, siger, at frafaldsprocenten er steget en anelse siden sidste store opgørelse fra 2013. Og det er, til trods for at der har været stort fokus på netop at mindske frafaldet mange steder. Forklaringen på den høje andel, der falder fra, er et sammensurium af forskellige forhold.

»At det har ligget så højt i flere år, peger i retning af, at det ikke alene kan henføres til specifikke reformer. Omvendt kan det bestemt heller ikke udelukkes, at en omfattende og indgribende reform som fremdriftsreformen for eksempel har spillet en rolle for det stigende frafald på universiteterne«, siger han.

Formålet med fremdriftsreformen er at forkorte tiden, den studerende bruger på at gennemføre studiet. For at opnå dette er det blandt andet muligt at fratage studerende SU, hvis de undervejs bliver forsinket med mere end seks måneder.