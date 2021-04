»Det er jo vanvittigt«: En samlet dansk uddannelsessektor går til angreb på regeringens flygtningekurs

Danmarks lærerforening, de danske gymnasier, friskolerne, højskolerne og efterskolerne, i alt 15 organisationer i den danske uddannelsessektor drager nu ud i et fælles forsvar for de syriske elever, der går på de forskellige skoler og institutioner i landet.

Mens regeringen og et bredt flertal i Folketinget er på vej til at sende foreløbig 500 syrere tilbage til Damaskus, sætter organisationerne spørgsmålstegn ved, om det virkelig er sikkert. De undrer sig over, at Danmark som eneste land vil sende eleverne og deres familier tilbage, de opponerer mod at udvise eleverne til Syrien, før de har afsluttet deres uddannelser, og de vender sig i stærke vendinger mod at anbringe de unge på udrejsecentre, så længe de opholder sig i Danmark.

»Når vi har modtaget børn og unge, og når der er børn og unge, der har opholdt sig i Danmark, så har vi en grundlæggende forpligtelse til at tage os af dem. Nu vil man sende de pågældende på udrejsecenter, fordi vi ikke har en hjemsendelsesaftale med Syrien og ikke vil have det, fordi vi ikke vil samarbejde med Assad. Det er en fuldstændig uhørt måde at optræde på som samfund«, siger formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.