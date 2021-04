Flere unge holdes ude af uddannelse efter reform

Erhvervsskolereformen er slået fejl. Ikke nok med at den ikke har nået sine målsætninger. Den har også holdt unge ude af ungdomsuddannelsessystemet, der ellers ville have taget en erhvervsuddannelse umiddelbart efter grundskolen, viser en ny analyse fra Tænketanken DEA, der er en politisk uafhængig tænketank.

Med reformen, der blev indført i 2014 under Thorning-regeringen, kom der adgangskrav til erhvervsuddannelserne, EUD. Folkeskolens afgangsprøve skulle bestås, og de unge skulle have mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved afgangseksamen. Formålet var at mindske frafaldet ved at frasortere elever med de dårligste karakterer fra afgangsprøverne. Sidegevinsten skulle være, at frafaldet blandt de resterende elever på EUD skulle blive mindre som følge af mere kvalitet i undervisningen. Ad den vej skulle EUD gøres mere populær.

»Målet var, at man både skulle øge optaget og sænke frafaldet. Det er man ikke kommet i mål med. Og desværre har man afskåret nogle unge«, siger Kristian Thor Jakobsen, cheføkonom i DEA.