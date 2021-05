Av, av, der trådte pædagogerne godt og grundigt på Mette Frederiksens ømme tæer

Ingen faggruppe kan som pædagoger træde på Mette Frederiksens ømmeste tæer. Manglen på pædagoger er nemlig ikke bare et akut problem for landets kommuner. Det rammer også regeringen og fremstiller hulheden i flere af dens mest markante udmeldinger.

Den første ømme tå hedder minimumsnormeringer. Uden flere pædagoger fører minimumsnormeringerne til, at forholdet mellem antallet af pædagogmedhjælpere og pædagoger rykker sig. Det vil sige flere hænder til at tørre røde næser, men procentvis færre uddannede.

Konsekvensen er, at børn i en periode, som alle forskere peger på er helt afgørende for deres videre færd i skole og livet, i stadig større grad bliver passet af ufaglærte medhjælpere. Det er præcis, hvad der sker i København og omegn for øjeblikket.

Av, av. Det problem vil såvel forældre som pædagogernes fagforening ikke lade regeringen eller dens støttepartier glemme.

Den anden ømme tå er udmeldingen om, at velfærdsuddannelser skal udbydes flere steder i landet. Netop nu arbejder regeringen på en plan, som forventes fremlagt før sommerferien. Planen er i lighed med minimumsnormeringerne bebudet i forståelsespapiret, som Socialdemokratiet udfærdigede med støttepartierne Radikale, SF og Enhedslisten forud for dannelsen af regeringen. Budskabet er blevet gentaget i flere taler. »Danmark er for lille til store forskelle« lyder den appellerende slaglinje.