Dyrlægeuddannelsen er på vej ud af byen: Regeringen varsler udflytning af uddannelser i et brev til rektorer

»Vi er nødt til at dreje på flere af de store håndtag«.

Sådan skriver uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i et brev til universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademierne. »Håndtagene« er udflytning af uddannelsespladser fra de store byer til provinsen og desuden ændringer i statens uddannelsesstøtte.

Ministeren skriver, at regeringen vil præsentere sine planer i løbet af kort tid. Ifølge Politikens oplysninger skal udspillet behandles for sidste i gang i regeringens koordinationsudvalg i den kommende uge. Forventningen er herefter at udspillet senest bliver præsenteret en af de første dage i juni.

Kilder i uddannelsessektoren siger, at dyrlægeuddannelsen på Københavns Universitet (KU) står til at blive udflyttet helt eller delvist. Desuden ventes det, at der bliver oprettet studiepladser på jura i Esbjerg. Rationalet bag udflytningen af populære uddannelser er, at de skal kunne tiltrække studerende og imødegå tendensen til at unge helst vil studere i de store byger. Her bygger regeringen videre på erfaringerne fra medicinstudiet, som har meget søgte uddannelser i Odense og Aalborg.