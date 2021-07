Nu vil flere ind på uddannelser med høj arbejdsløshed

Fakta

Optag dimensioneret efter ledighed

Siden 2015 har videregående uddannelser opereret efter såkaldt ledighedsbaseret optag, som betyder, at en uddannelse får et loft over, hvor mange studerende den må optage, hvis den har en »markant og systematisk overledighed«, der er mindst 2 procentpoint højere end gennemsnittet for alle videregående uddannelser.

Hvis en uddannelse kommer på listen, skal den skære optaget 30 procent. Det vurderes på ny år for år, hvilke uddannelser der må lukke færre ind.