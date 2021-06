Danske Universiteter om aftale om udflytning af uddannelsespladser: »Jeg havde en svag hovedpine før, jeg læste den. Nu er den værre«

Det er med rette, at regeringen påpeger at der er et større behov for veluddannet arbejdskraft i hele landet.

Men så har formand for Danske Universiteter og rektor på Danmarks Tekniske Universitet ikke så meget mere positivt at sige om den aftale, regeringen og et bredt folketing indgik i dag om at flytte uddannelsespladser ud af de fire største byer.

»Jeg havde en svag hovedpine før, jeg læste den. Nu er den værre«, er rektorens umiddelbare reaktion på de 11 siders aftaletekst.