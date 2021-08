Minister vil give store børn karakter for arbejdsindsats

De ældste elever i folkeskolen skal have en årskarakter for flittighed. Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), skriver Jyllands-Posten.

Hun ønsker at få de andre folketingspartier med på et forsøg, der skal rulles ud blandt tusindvis af elever i 8. og 9. klasse. Eleverne skal ikke kun belønnes for, hvor godt de klarer sig i et fag, men de skal også have en karakter for arbejdsindsats, mener ministeren.

»Set med samfundets briller er to ting afgørende, når børn bliver til voksne. Dels at de er dygtige. Altså om de fagligt har lært de ting i folkeskolen, som de har brug for at kunne klare sig. Dels at de faktisk er flittige«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Jyllands-Posten.

Hun henviser til, at børn i eksempelvis Norge også får karakter for flid og orden. Det vil ifølge ministeren give fagligt svagere elever mulighed for at også at præstere og opnå en god karakter for flittighed.

Radikale er skeptiske

Forslaget bliver dog mødt med skepsis af flere partier. Lotte Rod, der er uddannelsesordfører hos De Radikale, mener ikke, at en flidskarakter er den rette vej at gå.

»Vi skal gøre det modsatte – have færre karakterer og mere tid til, at eleverne kan fordybe sig og være nysgerrige, uden at de skal bedømmes. Det er vigtigt, at elever gør sig umage, men det er forkert at løse det med en karakter«, siger hun til Jyllands-Posten.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil lægger forslaget op til, at det handler om at give et »bredere perspektiv«:

»Det er ikke alle, der kan få 12 i matematik, og der er det vigtigt, at vores uddannelsessystem honorerer og giver credit for, hvis man har lagt en arbejdsindsats«, siger børne- og undervisningsministeren til Ritzau.

ritzau