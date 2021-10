Lidt af et paradoks, vil mange mene. Andre udtrykker det mere kontant: Regeringens uddannelsespolitik er udtryk for en himmelråbende selvmodsigelse

Betonsocialist betyder normalt en dogmatisk socialist. Men at ordet også kan have en mere konkret betydning, ses lige nu i regeringens uddannelsespolitik. Der kommer nemlig konstant meldinger om nye uddannelsesinstitutioner og altså mere beton. Samtidig bliver der flere tomme pladser på de uddannelsesinstitutioner, som findes allerede.

Lidt af et paradoks, vil mange mene. Andre udtrykker det mere kontant: Regeringens politik er udtryk for en himmelråbende selvmodsigelse, der vidner om, at regeringen er mere optaget af lokalpolitik op til kommunalvalget end af at føre ansvarlig uddannelsespolitik.