Ny aftale: Farvel til nationale test, som vi kender dem

Eleverne i de danske folkeskoler kan fremover vinke farvel til de omstridte nationale test og i stedet byde Folkeskolens Nationale Færdighedstest velkommen.

Fremover skal eleverne ikke længere testes i et bredt udsnit af folkeskolens fag, men i stedet kun testes i læsning og matematiske færdigheder.

Alle elever vil blive præsenteret for det samme opgavesæt, fremfor at opgaverne varierer i sværhedsgrad efter elevernes niveau. Samtidigt bliver elevplanerne afskaffet og erstattet af en meddelelsesbog, der skal indgå i kontakten mellem skole og hjem.

Grundlaget for kun at have obligatoriske test i dansk og matematik er, at »disse færdigheder er afgørende for alle andre fag«. Der vil stadig være test i andre fag end dansk og matematik, men det bliver frivilligt at anvende dem.

Fakta Aftaleteksten De nationale test droppes og erstattes af færdighedstest i matematik og læsning. Der bliver i alt ti test gennem skoletiden. Det adaptive princip, hvor testenes spørgsmål bliver sværere, hvis eleven svarer rigtigt, droppes. Fremover bliver testene linære, det vil sige, at alle elever får samme opgaver. Testene gennemføres i starten af skoleåret. Elevplaner afskaffes og erstattes af en såkaldt meddelelsesbog, hvor der skal være fokus på dansk og matematik. Alle elever skal testes fra 1. klasse for ordblindhed. Obligatorisk vurdering af børns sprogfærdigheder i børnehaven. Kilde: Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.



»Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal bidrage til en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Ligesom der skal etableres en stærkere opfølgningskultur. At teste eleverne skal skabe gennemsigtighed for elever, forældre, lærere og samfund«, står der blandt andet i aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som Politiken er i besiddelse af.

Aftalen bliver senere fredag præsenteret af undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Aftalen er indgået af alle partierne bag skolereformen, samt folkeskolens parter, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Kommunernes Landsforening, Skole og Forældre, Danske Skoleelever samt Børne- og Kulturchefforeningen. Det er altså samtlige parter fra forhandlingerne, der er blevet enige om en ny måde at evaluere og bedømme de danske grundskoleelever.

De nationale test har været omstridte, siden de blev indført i foråret 2010. I en evaluering foretaget af VIVE i 2020, kunne de konkludere, at de nationale test er usikre i forhold til at måle niveauet blandt eleverne. I februar 2020 blev de nationale test så ændret. Det har betydet, at testene i skoleåret 2019/2020 blev frivillige for flertallet af de danske skoler.