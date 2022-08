På hver femte folkeskole er eleverne dårligere, end de burde være

Undervisningsminister kalder det uacceptabelt, at skoler »ikke leverer det, de skal«. Med ny lov får kommuner handlepligt over for skoler med lav kvalitet. Men det er også muligt for en skole selv at vende kritiske resultater til gode. Det gjorde Langeskov Skole i Kerteminde.