ProfessionshÃ¸jskolernes formand: Â»Det nytter ikke at oprette flere pladser pÃ¥ sygeplejerske- og pÃ¦dagoguddannelserne i provinsen. De unge er der ikke, og de vil det ikkeÂ«

Professionshøjskolernes formand: »Det nytter ikke at oprette flere pladser på sygeplejerske- og pædagoguddannelserne i provinsen. De unge er der ikke, og de vil det ikke«

Kritisk få vil være pædagog og sygeplejerske. Et for bogligt uddannelsessystem, dårlige arbejdsvilkår og for begrænsede udviklingsmuligheder får unge til at vælge uddannelserne fra, advarer formanden for Danske Professionshøjskoler.