Nødråb: Velfærdssamfundet opløses, hvis regeringen ikke handler

Der er brug for en national plan, der kan sikre, at der bliver uddannet flere pædagoger, lærere og sygeplejersker, siger partier og organisationer. Regeringen kritiseres for at sidde på hænderne. Minister siger, at der ikke findes en ’snuptagsløsning’.