Hul på højskoleboblen: »Højskolerne viser, at det, de unge lærer, kan bruges i den virkelige verden« I Rønde er højskoleelever frivillige på et hospice. I Vig skriver musikelever sange om vinmanden i brugsen. Højskoler landet over rækker ud og involverer sig i det omgivende samfund.

Trods store afstande mellem landets højskoler skråler forstanderne det næsten i kor: Vi lever i en osteklokke. Vendingen har klistret sig fast som et stykke tyggegummi under skosålerne på dem. Og den vil de nu gerne have fjernet.

Derfor er flere og flere højskoler begyndt at række ud til deres omverden og involvere deres kursister mere direkte i samarbejder med virksomheder og lokalmiljø.

Ifølge Niels Ulrik Sørensen, der er forsker ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, kan det nye samarbejde mellem skoler og omverden give nogle andre erfaringer end dem, de ordinære uddannelsesinstitutioner giver.

Samtidig giver det højskolerne mulighed for at positionere sig på uddannelsesområdet. Højskolerne skal som andre uddannelsesinstitutioner i stigende grad demonstrere, hvorfor de er vigtige, og hvorfor de fortsat skal have støttemidler.

»At række ud i samfundet og demonstrere, at der kan være nogle særlige fordele for de unges videre færden i ungdomslivet, kan være med til at synliggøre højskolernes relevans for samfundet. Højskolerne viser på den måde, at det, de unge lærer, kan bruges i den virkelige verden«, siger Niels Ulrik Sørensen.

Foto: Andreas Haubjerg På Den Rytmiske Højskole i Vig skriver eleverne sange til og om lokalmiljøet ud fra interviews med byens borgere.

Formanden for Folkehøjskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær, ser tendensen som en reaktion på, at højskolerne gerne vil bidrage til at forberede eleverne på den virkelige verden, som de efterfølgende skal møde.

»Det er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet, for vi bliver mere og mere opdelt og ved i højere grad kun noget om de mennesker, der ligner os selv. Hvis vi kan give eleverne oplevelser med noget, de ellers aldrig ville blive en del af, synes jeg, vi gør noget vigtigt. For de rejser jo tilbage til deres enklaver med den nye viden og forståelse«, siger hun.

Højskolen som institution har ifølge højskoleloven til formål at give eleverne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Ifølge Lisbeth Trinskjær kan et højskoleophold bedre leve op til de krav, hvis eleverne får mulighed for at komme ud af boblen og møde virkeligheden uden for højskolen.

»Det giver dem nogle oplevelser og forståelse for blandt andet det her med land og by. Det er anderledes at bo i et lokalmiljø, hvor der er langt mellem husene, end at bo i en større by, som mange af dem jo gør. Så jeg tror, at de får en anden forståelse for vores samfund«, siger hun.

Sange om de lokale

Involvering i virkeligheden uden for højskolen viser sig meget forskelligt på landets højskoler. På Den Rytmiske Højskole i Vig skriver eleverne sange til og om lokalmiljøet ud fra interviews med byens borgere. Det er et forløb, der kombinerer det musikalske med læring om lokalmiljøet, fortæller højskolens forstander, Rasmus Grosell:

»De skriver musik og møder de lokale i arbejdslivet. Det kan for eksempel være vinmanden nede i brugsen, som de interviewer og skriver en sang om. Det er et succesfuldt forløb, hvor vores unge møder arbejdslivet«.

På Rønde Højskole har elever på sygeplejelinjen mulighed for at være frivillige på et hospice på Djursland. Tilbuddet er populært, og ifølge forstander Birgit Fuglsbjerg er det samtidig noget, der gavner eleverne i det lange løb: