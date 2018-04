Elever fra Sydhavnen har indstillet deres lærer: »Vibeke er virkelig den bedste, bedste, bedste lærer« Mere end 1.900 har indstillet en lærer til Politikens Undervisningspris. En af dem er Vibeke Greby Schmidt fra Sydhavnen.

Oliver Olsen, Camille Jensen og Ahmad Al-zawydee fra Bavnehøj Skole i Københavns sydhavnskvarter er på vej frem i livet.

Det lyder som en selvfølgelighed, når man er 14 år og går i 8. klasse.

Men for de unge i Sydhavnen er følelsen af at bevæge sig mod nye, spændende horisonter intensiveret de sidste par år.

Det hænger ikke mindst sammen med, at de for to år siden fik Vibeke Greby Schmidt som lærer, fortæller eleverne.

»Vibeke betyder meget for mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg var, hvis hun ikke var kommet på skolen. Hun motiverer mig så meget«, siger Oliver Olsen. Han har Vibeke Greby Schmidt i matematik, engelsk og fransk.

»Man kan godt skrive til hende, selvom hun har fri. Hun vil altid hjælpe. Hun er en super, super god lærer«, siger Ahmad Al-zawydee.

»Vibeke er virkelig den bedste, bedste, bedste lærer. Hun er forskellig fra de andre. Hun er jo vokset op i Hellerup«, siger Camille Jensen.

Det med Hellerup vender vi tilbage til, for det fylder en del hos Vibeke Greby Schmidts elever.

De har indstillet deres lærer til Politikens Undervisningspris, som lukker for indstillinger onsdag ved midnat. Vibeke Greby Schmidt har fået 29 indstillinger fra elever og forældre. Nu er det op til dommerpanelerne at nominere et stærkt felt af lærere. Vinderne kåres 2. maj.

Eleverne tør drømme stort

Camille Jensen bor alene med sin mor, der er sygeplejerske på et plejehjem. Oliver Olsen bor sammen med sin mormor efter morens død for tre år siden. Ahmad Al-zawydee kom til Danmark for ti år siden som flygtning fra Irak. Hans forældre er skilt og er på kontanthjælp.

De har alle udmærkede ungdomsliv, de er glade for deres familier, venner og for at gå i skole. Men de har den såkaldte sociale arv imod sig. For uden en lektorfar eller en lægemor og en opvækst i middelklassen er der statistisk set længere til den videregående uddannelse, som eleverne drømmer om.

Ahmad Al-zawydee vil gerne være arkitekt, Camille Jensen vil være advokat, og Oliver Olsen vil gerne være konsulent.

De drømme har Vibeke Greby Schmidt været med til at nære med sit høje ambitionsniveau på elevernes vegne. Og det giver respekt.

»Det er ikke sådan en frygt respekt. Det er rigtig respekt. Vi er ikke bange for hende. Vi gider ikke skuffe hende. Hvis jeg har gjort noget dumt, så føler jeg, at jeg skuffer hende«, siger Oliver Olsen.

»Og så er hun god til at få alle med. Både de stærke og de svage«.

Fra Hellerup til Sydhavnen

Ligesom Camille Jensen fremhæver han, at Vibeke Greby Schmidt valgte at blive lærer, selvom hun oprindeligt er uddannet fra Copenhagen Business School (CBS). Hun er opvokset i Hellerup blandt læger og ingeniører. Nu bor hun i Københavns nordvestkvarter og er skolelærer i Sydhavnen.

»Hun har sagt, at i stedet for at gøre de rige rigere, så giver det mere mening for hende at gøre en forskel for de svage. Det lyder som en kliche, men hun har i hvert fald gjort en forskel på vores skole. Så vi alle sammen tør satse højere end bare en 10. klasse eller at arbejde i en tøjbutik«, siger Camille Jensen.