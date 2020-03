Mød panelet: De finder landets bedste undervisere

Automatisk oplæsning

Politiken uddeler i samarbejde med Lundbeckfonden for ottende gang Politikens Undervisningspris til dygtige lærere og undervisere. Der er åbent for indstillinger frem til 4. april ved midnat. Indstillingerne kan variere i form og længde, og der sidder to faglige paneler klar til at se på hver enkelt: et panel for grundskoler og et for ungdomsuddannelser.

I panelerne sidder lærere, elever og fagfolk, der sammen skal vurdere, hvilke lærere og undervisere der skal hædres med en pris. Der er åbent for indstillinger i tre kategorier: grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler. Hver kategori har en hovedpris på 75.000 og to særpriser på 25.000 kroner.

Panelet for grundskoler

Louise Klinge, skoleforsker og skolekonsulent ph.d.

Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet på EVA – Danmarks Evalueringsinstitut.

Helle Plauborg, lektor på DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og forsker i klasseledelse.

Lærerteamet Annette Mains Bastholm, Britt Østergaard og Cecilie Krahl Larsen, som vandt en af særpriserne for grundskolen i 2019, Hanssted Skole i Valby.

Mille Ruby, 14 år, går i 8. klasse på Nyhollænder Skole på Frederiksberg.

Panelet for ungdomsuddannelser

Noemi Katznelson, professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på Københavns Erhvervsakademi, KEA, og tidligere vicedirektør på Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCC og Danmarks Evalueringsinstitut.

Camilla Hutters, leder ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole.

Marianne Zinckernagel, gymnasielærer, Sankt Annæ Gymnasium.

Amalie Hirshals Schroll, 18 år, går i 3. g på Roskilde Gymnasium.

Derudover sidder uddannelsesredaktør på Politiken Jacob Fuglsang i begge paneler.