Jørgen Rousing hjælper elever fra kontanthjælp til fast job

»Men det har Jørgens tro på mig og mine evner ændret på«, siger han.

Jørgen Rousing Jørgensen siger selv, at han har »svært ved« at tage imod ros, men medgiver alligevel, at han gør en stor forskel i mange menneskers liv.

»Det er jo det, der er det største for mig. At se dem vokse og få troen på sig selv tilbage. At kunne bidrage til det er en meget stor ære«, siger han,

Løser et samfundsproblem

Selv om Jørgen Rousing Jørgensen selv prøver at tale sin egen rolle ned, har fagpanelet for ungdomsuddannelser ikke været i tvivl om, at han skulle honoreres med en særpris på 25.000 kroner. Den får han, siger de, for at løse en vigtig samfundsopgave.

»Vi har borgere i Danmark, som vitterligt har mistet troen på, at uddannelse er noget for dem. Samtidig lever vi i et samfund, hvor uddannelse er uomgængeligt for at klare sig godt. Derfor ligger der en enorm samfundsmæssig opgave i at vende deres syn på sig selv og formå at give dem tro og stolthed i rejsen fra ufaglært til faglært«, siger Noemi Katznelson, som er centerleder på Center for Ungdomsforskning og sidder i det faglige panel.

Jørgen selv siger, at prisen er en ære, men at det ikke er den, der er det største.

»Hvis det her kan inspirere andre til at følge vores model og hjælpe mennesker, der har brug for et løft, er jeg meget tilfreds«, siger han.