Vegetarer kritiserer Mette Frederiksen efter denne udtalelse: »Det er en hysterisk diskussion, der er om kød lige nu« Til debatmøde i Billund sagde Mette Frederiksen til manges overraskelse, at diskussionen om kødproduktion er hysterisk. Det har fået Dansk Vegetar Forening til at protestere kraftigt mod hendes udtalelser i et opslag på Facebook.

Mette Frederiksen, partiformand for Socialdemokratiet og Socialdemokratiets statsministerkandidat, er kommet i unåde hos Dansk Vegetarisk Forening, da hun til Jysk Landbrugs debatmøde i Billund sagde, at hun synes, at »det er en hysterisk diskussion, der er om kød lige nu«.

»Jeg synes, det er noget pjat at tro, at vi redder hele klimaproblemstillingen ved at få det til handle om kød. For CO2-udslippet fra de flyvemaskiner, som folk tager for at fortælle hinanden, at de ikke skal spise kød, er et langt større problem«, siger hun i talen, der kan ses uddrag fra i LandbrugsAvisens video ovenfor.

Udmeldingen modtog så stor klapsalve fra forsamlingen til debatmødet, at Frederiksen måtte holde en pause, inden hun kunne tale videre. Men den har også fået Dansk Vegetarisk Forening (DVF) til tasterne på Facebook.

Her har foreningen skrevet et opslag, der kraftigt kritiserer og søger at modbevise socialdemokratens ytringer. I punktform opridser DVF en række konklusioner fra blandt andet FN, internationale undersøgelser og forskere fra ind- og udland, der alle peger i retning af, at den animalske produktion er en af verdens største klimaudfordringer.

S-ordfører: Ja, debatten er hysterisk

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen selv, men energi- og klimaordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel, er enig med formanden.

»Debatten er hysterisk, når det at spise kød bliver sammenlignet med pædofili, eller når FN’s klimachef siger, at mennesker, der ønsker at spise kød i fremtiden, vil blive bedt om at gå ud på fortovet foran restauranten sammen med rygerne«.

Jens Joel mener ikke, at vi vinder noget på en polariseret debat og ved at udskamme den enkelte. For at vinde klimakampen skal vi i stedet satse på strukturelle løsninger.

»Jeg ved, hvad der er vores politik, og hvad Mette Frederiksen er blevet citeret for. Og det er indiskutabelt korrekt, at det er hysterisk, når debatten kører af sporet. Hun er til gengæld ikke citeret for at sige, at vi ikke skal gøre noget ved landbrugsproduktionen. For det skal vi«.

Flere greb og en munter afslutning

Jens Joel understreger, at man er nødt til at sige ærligt, at klimakampen ikke løses alene ved ét greb, men at der også er transportudfordringer, herunder fly, og mange andre ting, man skal ændre på.

»Det er ikke til diskussion, at landbruget skal udlede mindre CO2 i fremtiden, og det gælder selvfølgelig også kødproduktionen. Det er også det, der er Socialdemokratiets politik, det står fuldstændig klart«.

Efter Mette Frederiksens tale ved debatmødet sagde direktøren i Danish Crown Beef, Finn Klostermann, til stor underholdning for resten af forsamlingen:

»Hvis du ikke bliver statsminister, så kan du godt blive sælger i Danish Crown«.