Klimafamilie i København: »Det havde jeg ikke troet. Det er da ikke i orden«

Men flyrejserne er klart det første sted at rykke, hvis familien skal mindske sit klimaaftryk. Allerførst kommer flyvningerne til Aalborg i spil, de kan godt erstattes af en togrejse. Udlandsrejserne vil familien helst ikke droppe helt. I stedet håber de, at de på en troværdig måde kan købe kompensation for familiens flyveture. Det vil formentlig koste i omegnen af 6-8.000 kroner om året, estimerer Kåre Press-Kristensen.

»Vi kan sagtens forestille os at købe aflad, betale en pris for, at det ikke belaster på samme måde, som det gør i dag. Ligesom vi gerne betaler for at vide, at en vare er fremstillet under ordentlige vilkår«, siger Mads K Boldsen, mens hans kone nikker og slår til lyd for, at politikerne burde komme på banen og sørge for, at klimakompensation blev en del af prisen for alle.

»Vi kan jo starte med at lave en liste over, hvor meget vi har fløjet. Vi har vist en gæld at betale«, siger Mads K. Boldsen.