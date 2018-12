Det går den forkerte vej: Udledningen af CO2 stiger igen Udledningen af CO2 er begyndt at stige igen efter en periode med stilstand.

Mens alverdens lande er samlede til årets klimatopmøde, COP24, i Katowice i Polen, blandt andet for at gøre status over, hvordan det går med at opfylde målene i klimaaftalen fra Paris, viser to nye opgørelser, at udviklingen går den forkerte vej.

Et spinkelt håb om, at den globale udledning af CO 2 stort set havde toppet omkring 2015, er nu definitivt aflivet. Udledningen ventes i år at blive omkring 2,7 procent højere end sidste år, hvor den var højere end i 2016.

»Vi troede, eller snarere håbede, at udledningen toppede for få år siden. To år med fornyet stigning viser, at det var ønsketænkning. Energiforbruget overhaler den imponerende vækst i vedvarende energi og energibesparelser«, siger professor Rob Jackson fra Stanford University. Han er leder af Global Carbon Project, som står bag opgørelsen.

Stigningen skyldes ikke mindst, at vækst i verdensøkonomien har fået Kina til at skrue op for udbygningen af kulkraft igen. Men de rige lande kan også være med. Ifølge en opgørelse fra Det Internationale Energiagentur vil udledningen fra de rige lande i år stige efter flere års fald, især drevet af stigende udledninger i USA.

»De globale udledninger skal begynde at falde fra 2020, hvis vi skal kunne opfylde målene i Paris-aftalen. Men det kan også lade sig gøre«, siger Christiana Figueres, som var FN’s klimachef under forhandlingerne om Paris-aftalen.