Dagens gode klimanyhed: Danmark kan levere på en omstridt, men nødvendig klimaløsning

FN’s Klimapanel vurderer, at det bliver nødvendigt at indfange CO 2 fra røg og lagre det dybt nede i jorden, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål om at holde den globale opvarmning på højst 1,5-2 grader.

Sandsten kan ikke kun opsuge forurening, sådan som de sorte facader på mange fine gamle bygninger i byerne vidnede om, indtil man for et par årtier siden begyndte at rense dem. Sandsten kan også opsuge CO 2 . Derfor er de tykke lag porøs sandsten dybt nede i den danske undergrund meget velegnede at lagre CO 2 i, så den ikke bidrager til den globale opvarmning.

Sandstenen ligger under et lag skifer, som kan sørge for, at CO 2 ’en bliver dernede.

Ved hjælp af lidt vand demonstrerer geolog Niels Poulsen på Geus, De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, forskellen på de to slags sten. Vandet siver langsomt ned i et stykke sandsten fra den danske undergrund, mens det bliver liggende på toppen af et lidt mindre stykke skifer.

Sandstenslagene kan bruges til lagre, hvor de buler lidt opad, fordi CO 2 gerne vil stige til vejrs og derfor søger op i bulen i stedet for blot at sive ud i sandstenen.

Disse buler findes i så stort omfang under Danmark, at der er plads til at oplagre mindst 22 milliarder tons CO 2 .

Til sammenligning udleder Danmark i dag omkring 40 millioner CO 2 om året.

CO 2 skal lagres mindst 800 meter nede for at komme under så højt tryk og nå så høj en temperatur, at det kommer i en såkaldt superkritisk fase, hvor det fylder mindre end 1 procent af, hvad det fylder i luftform.

De mulige lagre i Danmark vil være i sandsten i 1-2 kilometers dybde, fortæller Niels Poulsens chef, afdelingsleder Lars Henrik Nielsen i Geus, og tilføjer:

»Det er vigtigt at sige, at vi geologer ser lagring som fuldstændig uproblematisk. CO 2 er en helt ufarlig luftart, som hverken kan brænde eller noget, og de processer, der sker nede i jorden, er velkendte. Men jeg underkender ikke, at der kan være en kommunikationsmæssig udfordring i det – at skulle forklare folk, at det er noget, vi er nødt til at gøre i deres lokalområde for at redde verden, om jeg så må sige«.

En anden af hans medarbejdere, ingeniør Carsten M. Nielsen, indskyder, at det store naturgaslager under jorden nær Stenlille på Sjælland er opbygget på samme måde.

En anden mulighed er at bruge tømte olie- og gasfelter i Nordsøen til lagring. Det kunne måske være interessant for olieselskaberne at bidrage til, mener Lars Henrik Nielsen. Dels kan nogle af de konstruktioner, som ellers er meget bekostelige at fjerne, måske anvendes til formålet. Dels kan det pynte på deres sorte image.

Det store potentiale for CO 2 -lagring i den danske undergrund åbner for, at Danmark kan hjælpe andre lande med CO 2 -lagring, påpeger Lars Henrik Nielsen. For eksempel Tyskland.

Negativ udledning

Geolog Karen Lyng Anthonsen fremhæver, at CO 2 -lagring ikke alene kan bruges til at neutralisere udslippet fra for eksempel et kulfyret kraftværk.

»Hvis vi bruger det i den del af energiproduktionen, der kører på biomasse, kan vi blive carbonnegative. Det er der et stort potentiale i, fordi vi dermed kan fjerne CO 2 fra atmosfæren«, siger hun.

Det samme gælder, hvis man opfanger og lagrer CO 2 fra affaldsforbrænding, som fylder en del i den danske varmeforsyning. Biomasse antages i et vist omfang at være CO 2 -neutralt, fordi der plantes nye træer, som opsuger CO 2 , mens de vokser.

At indfange CO 2 fra kraftværkers røg og gemme den under jorden er i en del år af eksperter blevet betragtet som en nødvendig del af indsatsen for at holde klimaændringerne på et nogenlunde håndterligt niveau.

Alligevel har det indtil videre vist sig umuligt at få teknikken afprøvet på kraftværker eller industrianlæg i Europa. EU har været parat med milliardstøtte, men det har knebet med viljen i de enkelte lande til at betale resten af de nødvendige investeringer.

Det billede kan være ved at vende.

FN’s Klimapanel gjorde det i oktober i sin seneste rapport klart, at CCS, som indfangning og lagring af CO 2 ofte kaldes, i realiteten er uomgængeligt, hvis det skal lykkes at begrænse den globale opvarmning til 1,5-2 grader over niveauet i slutningen af 1800-tallet. Det er målet i klimaaftalen fra Paris. Ifølge Klimapanelets rapport kræver det, at den nuværende CO 2 -udledning halveres i løbet af blot 12 år. Det er ikke sandsynligt.

Fossilt farvel ikke nok

»Det betyder for eksempel, at efterspørgslen efter olie hvert år frem til 2030 skal falde lige så meget, som det gjorde 2008-09 på baggrund af en rekordhøj oliepris plus en global økonomisk krise«, skrev Det Internationale Energiagenturs cheføkonom, Laszlo Varro, for nylig i en artikel, hvor han argumenterede for at få sat skub i indfangning og lagring af CO 2 .