EU-rapport: Nordeuropa er truet af sine floder

Fakta

Dagens klimadryp

Et udpluk af torsdagens nyheder fra klimatopmødet:





Skolestrejke. Den svenske skoleelev Greta Thunberg, der er blevet verdensberømt på at strejke for klimaet, har på Instagram og Twitter indkaldt til en global skolestrejke fredag.

Klimapas. En forsker fra den tyske tænketank Potsdaminstituttet har torsdag foreslået at indføre et ’klimapas’ for klimaflygtninge, skriver AP. Modellen er et pas, der i 1920’erne blev indført for russiske flygtninge.

Gem CO 2 i sten. Der er store muligheder i at opsuge CO 2 ved at lade det reagere kemisk med mineraler, der knuses og spredes ud på markerne som mineralsk gødning, viser en britisk universitetsrapport. Det er et af mange løsningsforslag fra topmødets periferi.





