Der skal nok komme en klimaaftale i Polen - spørgsmålet er bare, om den kan bruges til noget

Med kun to dage tilbage af det årlige klimatopmøde i Polen er optimismen til at overskue. Håbet om, at de 193 lande og 4 observatørstater kan aftale ambitiøse løfter om drivhusgasser, er lavt.

De fleste observatører forventer nu, at der senest lørdag lander en aftale, men at den vil være temmelig udvandet og vil skuffe de mennesker, der havde håbet på skærpede ambitioner efter de seneste måneders strøm af alarmerende videnskabelige rapporter, herunder fra FN’s klimapanel for to måneder siden.

Formanden for topmødet, den polske viceenergiminister Michal Kurtyka, troede torsdag eftermiddag stadig på en god aftale. Hans kontor var da ved at udarbejde det første rigtige udkast.

»Det er komplekst«, sagde Kurtyka på en plenarsession. »Det vil kræve en stor indsats og megen visdom at nå en aftale«.

Jens Mattias Clausen fra Greenpeace var ikke optimistisk.

»Vi skal nok få en aftale, men det er et spørgsmål, om den kan bruges til noget. Som minimum har vi brug for, at landene bakker op om rapporten fra FN’s klimapanel, og at de får at vide, at de skal gå hjem og skærpe deres klimamål«, siger han.

Den store klimaaftale i Paris fastslog i 2015, at landene senest i 2020 skulle bekræfte de klimamål, de har givet, eller allerhelst skærpe dem. Derfor var håbet en slutmødeerklæring, der kraftigt opfordrede landene til at gøre det sidste.

Men allerede for en uge siden skabte en umiddelbart uskyldig formulering om, hvordan man officielt skulle kvittere for FN-rapporten, strid på mødet: USA, Rusland, Saudi-Arabien og Kuwait nægtede at byde rapporten »velkommen«. Torsdag var der endnu ikke fundet et kompromis.

De andre to knaster er spørgsmålet om penge til klimahjælp til ulandene og en fasttømring af et regelsæt for, hvordan man opgør CO 2 -udslip og holder lande ansvarlige for løfterne.

Protestpræsidenten

Et af dagens største bifald fik Mohammed Nasheed – den tidligere præsident for Maldiverne, der vakte global opsigt, da han to måneder før klimatopmødet i København i 2009 i protest afholdt et regeringsmøde på havbunden, med alle ministrene i dykkerudstyr.

Maldiverne, hvis højeste punkt ligger fem meter over havet, er i overhængende fare for at blive udslettet af havstigninger som følge af den globale opvarmning.

Dengang i 2009, da han sidst talte på et klimatopmøde, var Nasheed optimist. Nu er han mest vred, fordi »intet har forandret sig« siden København: »Vi er ikke klar til at dø«, sagde han. »Vi vil ikke være klimaforandringernes første offer«.

Han understregede, at for ham var topmødet spildt, hvis det ikke resulterede i en forpligtelse til at skærpe alle landes klimamål. Han var især vred på de fire lande, der stritter imod FN’s klimarapport.

»Halvdelen af vores problem er, at vi stadig beder de store forurenere om at holde op af etiske grunde. Men de lytter ikke«, tordnede han til stor jubel.