»Det er jo ikke os i syd, der er ansvarlige for problemerne«: Fattige lande råber på klimastøtte

Mohammed Adow er vred, og han lægger ikke skjul på det.

Den globale klimachef i ngo’en ChurchAid kommer fra et fattigt landbrugsområde i det nordlige Kenya. Her har han selv på første hånd set tørke og sultkatastrofer.

I årevis har han hørt på, at de rige lande lover at sende ekstra klimahjælp til de fattige lande. Et af de store emner på dette års klimatopmøde i Polen er, at nu skal der leveres på et næsten ti år gammelt løfte om, at de rige lande fra 2020 skal finde 100 milliarder dollars (650 milliarder kroner) om året i ekstra klimahjælp.

»Verden er i alvorlig fare, hvis vi ikke holder den globale opvarmning nede på 1,5 grader. Og de 100 milliarder er i forvejen småpenge i forhold til det, der er brug for i udviklingslandene!«, siger han, mens hans øjne flammer.

Hans frustration skyldes, at forhandlingerne om klimahjælp tilsyneladende går trægt.

Dørene er strengt bevogtede til de lukkede rum, hvor ministre og embedsmænd fra 193 lande og 4 observatørstater forhandler om et af topmødets sværeste emner, og når det lykkes at stoppe en af dem uden for dørene, udtaler de sig i forsigtige vendinger.

»Jeg tror, at alle lande er bevidste om nødvendigheden af at finde penge for at leve op til Paris-aftalen. Hvis vi ikke finder pengene, er det jo nytteløst, hvad vi nåede frem til i Paris«, siger Benjamin Toirambe Bamoninga, der er viceminister i DR Congos miljøministerium.

Han er høflig og diplomatisk, men tilføjer så kortfattet:

»Det er jo ikke os i syd, der er ansvarlige for problemerne med klimaet«.

De tre store knaster

Med fire dage tilbage af det globale klimatopmøde er det tydeligt, at alvoren er rykket et niveau op. Regeringsmedlemmerne er ankommet til mødet, der hidtil har været domineret af embedsmænd og specialister. Fra nu af er det rent politiske forhandlinger, der overtager scenen.

Ved den store Paris-aftale i 2015 blev det aftalt, at netop her i Polen tre år senere skulle de luftige tilsagn omsættes til konkrete aftaler om, hvordan udledningen af drivhusgasser begrænses. Der er tre helt store områder:

Ambitioner. Landene skal bekræfte og helst skærpe de ikkebindende tilsagn om CO 2 -reduktioner, de gav i Paris.

Regelsæt. Der skal nedfældes et klart regelsæt, der definerer, hvordan man måler og overholder nationale klimamål.

Finansiering.Der skal aftales, hvordan fattige lande finansierer grøn omstilling og afhjælper klimakatastrofer – også for de rige landes egen skyld, så de undgår klimaflygtninge.

»Det er som et tredimensionelt puslespil«, siger Mohamed Adow fra ChurchAid. Og lige nu er han ikke optimistisk med hensyn til, om alle brikkerne kommer til at passe sammen, gør han det klart.

De manglende penge

Tirsdag var det finansiering, der fyldte mest. Her har det polske formandskab bedt Tyskland og Egypten om at være løjtnanter og hjælpe med at få en delaftale på plads.

Som Politiken kunne fortælle i sidste uge, har Danmark reelt sænket klimabistanden, selv om man har lovet at øge den, og Danmark er langt bagud med sin del af 2020-målet. Det samme er tilfældet for en række andre rige lande.