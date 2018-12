»Skam dig, skam dig!«: ’Trumps klimafyr’ afbrydes af demonstranter på topmøde

Det var en af de ting, der bare ikke må ske på et topmøde.

På podiet i en af de store sale stod Wells Griffith, klima- og energirådgiver for USA’s præsident, Donald Trump. I panelet sad viceenergiminister Steve Winberg.

Griffith – som et amerikansk medie har døbt ’Trumps klimafyr’– var midt i en tale om, hvordan USA balancerer hensynet til klima og økonomi, og hvordan man vil fortsætte med at satse på kul eller olie, da en gruppe på over 50 demonstranter rejste sig op og begyndte at råbe, at begge dele skal holdes i jorden. Og så begyndte de at messe:

»Shame on you! Shame on you!« (»Skam dig! Skam dig!«).

»Ja, o.k. ...«, prøvede amerikaneren sig, før han opgav og lod smædekoret synge. Først efter et par minutter lykkedes det at få ro på, så hans tale kunne fortsætte.

Episoden udstiller, hvor stort fokus der er på USA på det 24. årlige klimatopmøde, som finder sted i den polske by Katowice. Seancen, der egentlig blot var et sidearrangement, var et tilløbsstykke, og snesevis af interesserede blev afvist ved døren.

Supermagten vakte opsigt lørdag aften, da landet uventet lagde afstand til den seneste store klimarapport fra FN – en rapport, der konkluderede, at klodens CO 2 -udslip skal reduceres drastisk. Præsident Trump har gjort det klart, at han er uenig i truslen fra den globale opvarmning og vil støtte landets kulindustri.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen i USA er ude af trit med resten af verden, når det gælder klimaet«, siger Elan Strait, klimadirektør for WWF Verdensnaturfonden i USA. »Men det trøster os, at så snart vi kommer et niveau ned, er der bred vilje til at gøre noget for klimaet blandt byer og stater«.

Jeg kan entydigt sige, at Donald Trump ikke taler for hele landet Bob Wieckowski, senator, Californien

Bob Wieckowski er enig. Han er demokratisk senator i Californien, en af de delstater, der har dannet en ’klimaalliance’.

»Jeg kan entydigt sige, at Donald Trump ikke taler for hele landet«, siger han. »Vi har en alliance af 17 stater, og snart 19 eller 20, der er fast besluttet på at overholde målene i klimaaftalen i Paris, uanset hvilke tiltag det kræver«.

Ind i den afgørende uge

Klimatopmødet i Polen er netop gået ind i sin anden og afgørende uge. Regeringerne har til på lørdag til at blive enige om, hvordan man udmønter klimaløfterne i Paris-aftalen fra 2015 til konkrete planer. Desuden opfordres de af videnskaben og aktivister til samtidig at øge deres ambitioner kraftigt, fordi der de seneste måneder har været en række alarmerende videnskabelige rapporter om tempoet i den globale opvarmning.

Det var den mest omtalte af disse, en rapport fra FN’s Klimapanel, der blev diskuteret lørdag. De fleste lande, herunder Danmark, ønskede at kvittere for arbejdet ved at »byde rapporten velkommen«. Men den ordlyd ville USA, Rusland, Saudi-Arabien og Kuwait ikke være med til, og efter flere timers debat blev forsøget opgivet.

Jennifer Tollmann, der er forsker ved den grønne tænketank E3G i Berlin, synes, at lørdagens debat om en så lille detalje var beskæmmende. Men den kan måske blive det punkt, der tvinger en reaktion frem, siger hun.



»Presset på verdens regeringer er steget efter debatten. Nu kommer ministrene, og man må håbe, at de kan se, at der forventes mere af dem, når det, der skulle have været en lille teknisk diskussion, kan skabe så meget ballade«, siger hun.

Problemet er det, man i fagsprog kalder ’ambitionsdelen’ af topmødet. Altså villigheden til at love at skrue op for CO 2 -reduktionen og den grønne omstilling.

EU er i fuld gang, og store lande som Kina og Indien har indikeret, at de gerne vil øge tempoet. Men USA, verdens næststørste udleder af drivhusgasser efter Kina, har derimod taget et stort skridt baglæns under Trump.