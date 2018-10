Vi kan nå at redde klimaet, siger FN i ny kæmperapport: »De næste få år bliver nok de vigtigste i vores historie«

Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun få år til at vende skuden, og det vil kræve massiv politisk vilje, store ofre og masser af penge.

Så klar er konklusionen i en længe ventet kæmperapport fra FN's klimapanel, IPCC. Rapporten har været undervejs i tre år og er den hidtil mest grundige gennemgang af klodens sundhedstilstand, når dens temperatur stiger med 1,5 eller 2 grader.

Rapporten blev frigivet mandag morgen på et møde i Sydkorea. Forud var gået intense forhandlinger om den endelige ordlyd mellem FN's 193 medlemslande. Til det sidste frygtede aktivister, at klimaskeptikere blandt landene ville få held med at tale alvoren ned, men sådan gik det ikke.

Flere af rapportens hovedforfattere gjorde det ved fremlæggelsen klart, at det er sidste udkald for menneskeheden.

»De næste få år bliver nok de mest afgørende i historien«, lyder det bastant fra den sydafrikanske professor Debra Roberts i en skriftlig udtalelse.

Samme holdning havde den britiske professor Jim Skea i en kommentar, der kunne virke syrlig:

At begrænse opvarmningen til 1,5 grader er muligt inden for kemiens og fysikkens love, men det vil kræve ændringer uden fortilfælde Jim Skea, professor, Imperial College

»At begrænse opvarmningen til 1,5 grader er muligt inden for kemiens og fysikkens love, men det vil kræve ændringer uden fortilfælde«, siger han.

Klimaaftalen, der flagrer

Kloden er allerede blevet omtrent 1 grad varmere, siden tiden før verden blev industrialiseret i 1800-tallet. Da verdens ledere i 2015 lavede en stor klimaaftale i Paris, vedtog de at prøve at begrænse opvarmningen til højst 2 grader og helst 1,5 grader. Tallene er altså politisk valgt; det er ikke magiske tal, der er udpeget af klimaforskere.





Alvoren understreges af, at politikerne i de enkelte lande har fremlagt visioner for, hvordan de hver især vil skære ned på udledningen af de drivhusgasser, der får klodens temperatur til at stige.

Men forskere har allerede tidligere anslået, at de tilsagn, der er givet, højst vil begrænse opvarmningen med 3 grader – og mange af landene har endda slet ikke omsat de løfter til konkrete planer. Derfor har kloden lige nu kurs mod en opvarmning på 3-4 grader.

De temperaturer skulle IPCC dog ikke forholde sig til. De regeringsudpegede eksperter skulle kun se på, hvad der sker ved henholdsvis 1,5 grader og 2 grader, og hvordan vi holder os på det lave tal. Det er alvorligt nok, konkluderer de.

»Hver eneste bid af opvarmningen gør en forskel, især fordi en opvarmning på 1,5 grader eller derover øger risikoen forbundet med langvarige eller uoprettelige forandringer, så som tabet af nogle økosystemer«, siger en tredje af hovedforfatterne, den tyske professor Hans-Otto Pörtner.

Mere fattigdom og færre koralrev

Rapporten gør det dermed klart, at allerede ved en stigning på yderligere en halv grad fra nu, altså til 1,5 grader i forhold til før industrialiseringen, er virkningerne markante.



Men hvis stigningen i stedet bliver 2 grader, er det langt værre på en række områder. For eksempel vil der blive mere ekstremt vejr som tørke; forskellen mellem de to tal kan derfor være, at flere hundrede millioner mennesker kommer under fattigdomsgrænsen. Og for særligt udsatte økosystemer som koralrev er virkningen også stor: Ved 1,5 grader overlever 10-30 procent af koralrevene. Ved 2 grader overlever under 1 procent.

Den gode nyhed er, at nye beregninger viser, at vi ligger lidt bedre end hidtil antaget, når det gælder drivhusgasser. Man taler om, at vi har et 'CO 2 -budget', carbon budget, på omtrent 580 gigaton CO 2 : Når vi har udledt det, har vi cirka fifty-fifty chance for at kunne holde opvarmningen på 1,5 grader.