FN-chef: »Klimaforandringerne løber hurtigere, end vi gør, og vi bliver nødt til at indhente dem hurtigst muligt« FN's generalsekretær, António Guterres, sender en dramatisk appel til de knap 200 lande ved klimamøde i Polen.

Kampen mod klimaforandringerne er en kamp mod uret. Det siger FN's generalsekretær, António Guterres, ved den officielle åbning af FN's 24. klimakonference.

»Vi har problemer. Vi har store problemer med klimaforandringerne. Klimaforandringerne løber hurtigere, end vi gør, og vi bliver nødt til at indhente dem hurtigst muligt, inden det er for sent«, siger han ifølge en udskrift af talen.

Guterres betegner klimaforandringer og global opvarmning som det absolut største problem, verden står over for.

For mange mennesker rundt om i verden er kampen mod klimaforandringerne allerede nu »et spørgsmål om liv eller død«, understreger Guterres.

Han betegner klimakonferencen i Katowice som »det vigtigste møde om klimaforandringer, siden Parisaftalen blev underskrevet«.

»Hvis vi svigter, vil Arktis og Antarktis fortsat smelte, korallerne vil dø, havene vil stige, flere mennesker vil dø af luftforurening, mangel på vand vil plage en betydelig del af menneskeheden, og omkostningerne ved katastrofer vil skyde i vejret«, siger Guterres.

Den seneste rapport fra FN's klimapanel advarer om, at en temperaturstigning på 1,5 grader kan indtræffe allerede om 12 år - i 2030. Det vil have »ødelæggende konsekvenser«, siger Guterres.

I sidste uge viste en anden rapport fra Den Meteorologiske Verdensorganisation, WMO, at verden har kurs mod en temperaturstigning på tre til fem grader i dette århundrede.

Det er langt over det mål på to grader, som størstedelen af verdens lande i Parisaftalen er blevet enige om at arbejde for at holde sig indenfor.

Guterres minder om, at de fleste af de lande, der står bag de største udledninger af drivhusgasser, er langt fra at opfylde de løfter, de afgav med underskrivelsen af Parisaftalen i 2015.

»Så det er tydeligt, at vi er langt ude af kurs«, siger generalsekretæren.

