Brasiliansk protest skaber krise på klimatopmøde

Systemet med handel med CO2-kvoter er så vigtigt for det sydamerikanske land, at det truer med at kuldsejle forhandlingerne om en stor klimaaftale.

Det er, i store træk, Brasilien mod verden.

Forhandlingerne om en global klimaaftale er blevet hårdt ramt af en kontrovers om, hvordan man handler med CO 2 .

Balladen er hovedårsag til, at det store klimatopmøde i Katowice har måttet udskyde de afsluttende forhandlinger adskillige gange, siger flere kilder til Politiken. En planlagt topmødeseance fredag aften måtte først udskydes til kl. 4 lørdag morgen, kort før da til kl. 10 formiddag, igen til kl. 12, og senest til 13.30 - hvilket heller ikke er sikkert.

Konflikten bunder i spørgsmålet om Artikel 6, der dækker handelsmekanismer for CO 2 . Uenigheden her er så massiv, at det kan ende med, at dette ene spørgsmål helt må udskydes til næste år - et nødvendigt onde, hvis ikke topmødeforhandlingerne helt skal kollapse.

Et nørdet balladeemne

På overfladen er emnet nørdet og meget teknisk, men det har meget stor betydning. For hvis regelsættet ikke skrives rigtigt, kan der ske det, at begge de lande, der handler en kvote over grænserne, kan tælle den som en CO2-reduktion i deres eget land. Og den samlede effekt kan blive endog meget stor.



I foråret konstaterede tænketanken Environmental Defense Fund i en analyse, at omfanget af det, der kan blive dobbelt bogført på den måde, kan være over en tredjedel af verdens emissioner, eller nogenlunde det samme som udledt af Kina plus USA.

»Hvis regelsættet i Artikel 6 tillod en sådan dobbelt opkrævning, ville det virke, som om vi fik dobbelt så mange reduktioner af emissioner som faktisk er tilfældet - og det ville være dårligt nyt for klimaet«, hed det i analysen.

Et andet problem er ifølge iagttagere, at Brasilien ligger inde med en masse gamle aftaler om CO 2 -reduktionsprojekter, som landet vil gennemføre, og som landet har fået penge fra andre lande for - mod at de andre lande så kan få en rabat på deres udledningskrav. Dem vil Brasilien holde fast i, mens mange andre lande sætter spørgsmålstegn ved, om de projekter faktisk er så gode, som Brasilien hævder.

Hvis spørgsmålet udsættes til næste år, er det et stort nederlag for aftalen, »men trods alt bedre end at lave en dårlig aftale«, som en ekspert udtrykker det lørdag formiddag.

Desværre vil der til den tid være en ny højreorienteret regering på plads i Brasilien under den erklærede klimaskeptiker præsident Bolsonaro, hvilket næppe vil gøre forhandlingerne lettere, siger flere iagttagere.

Der har været mange andre tekniske knaster og principielle uenigheder i de hundredvis af paragraffer, der skal stemmes af på topmødet.

Spørgsmålet om en fælles holdning til FN’s klimarapport fra oktober er stadig til diskussion: Her ønsker USA, Saudi-Arabien, Kuwait og Rusland at udvande referencerne til den videnskabelige rapport, så de ikke bliver implicit tvunget til hurtig grøn omstilling.

Også det kildne spørgsmål om klimastøtte til fattige lande er et stridspunkt.

Det overordnede håb er fortsat, at en klimaaftale falder på plads lørdag eftermiddag, men intet er sikkert, siger flere kilder.