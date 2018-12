Eksperter: Vi skal helst ikke have for mange private batterier i elsystemet

Om få år kan vi få et boom i antallet af private, der investerer i en kombination af solceller og batterier, som kan matche den voldsomme stigning i antallet af solcelleejere for 6 år siden. Det vurderer Dansk Energi på basis af en forventning om fortsatte prisfald på teknologien.

Det vil ikke nødvendigvis være det mest optimale for den grønne omstilling, mener Dansk Energi og bakkes langt hen ad vejen op af to uafhængige eksperter.

De ser batterier som en del af den grønne omstilling, men påpeger samtidig, at det ikke vil være samfundsmæssigt rationelt, at alle husstande med solceller har eget batteri.

»At sætte solceller op og supplere med et batteri i kælderen er mere feel good end do good«, siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO 2 -udledningen ifølge FN’s Klimapanel. Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

Omkring 2012 blev der i løbet af lidt over et år opsat 80.000 solcelleanlæg. At så mange husstande pludselig ikke længere skulle betale afgift af en stor del af deres elforbrug, førte til et hul i statskassen, og reglerne blev ændret, så solcellerne blev en mindre attraktiv investering.

Der er i dag op mod 100.000 private solcelleejere, hvoraf nogle få hundrede også har investeret i batterier, så de kan lagre strøm fra solcellerne og trække på den, når solen ikke skinner. Med billigere solceller og batterier vil det blive langt mere attraktivt, også selv om elafgiften vil blive gradvist sænket frem til 2025 fra i dag 91,4 øre per kWh til 77,4 øre per kWh.

Som reglerne er, betaler solcelleejerne fuld afgift af den strøm, de får fra elnettet, når solen ikke skinner nok. Men den strøm, de sælger til elnettet, afregnes uden afgifter. Derfor er der en privatøkonomisk fordel i at gemme strømmen.

Og batterier er gode, siger professor i elteknologi Jacob Østergaard fra DTU, når man skal balancere et elsystem, hvor forbruget har store udsving i løbet af et døgn, og produktionen af grøn strøm også er svingende. Men her kan batterier i den enkelte husstand komme til kort.

»For så styres batteriet ud fra husstandens behov, ikke ud fra det samlede systems behov. Det kan være, at det ikke er økonomisk smart for dig at sende strømmen fra dit solcelleanlæg ud på nettet, lige når den produceres, men måske er der vindstille og derfor behov for energien på nettet. Så vil det jo være dumt at hælde det ned i et batteri«, siger Jacob Østergaard.

Det vil af flere grunde være bedre med større batterier, som flere husstande går sammen om. Større batterier er mere effektive og forholdsvis billigere at fremstille, og de vil lettere kunne passes ind i det samlede system.

Regler stopper fælles batterier

Med batterier vil man bedre kunne formindske behovet for at udbygge elnettet, så det kan håndtere store mængder solcellestrøm på én gang. Batterier vil i kortere perioder kunne tage toppen af presset, siger vicedirektør i Dansk Energi, Anders Stouge.

»Samfundsøkonomisk kan det være mere fornuftigt at have ét batteri til et helt område, end at alle har et batteri. I stedet for mikroløsninger som batterier i husstandene bliver vi nødt til også at se på decentrale løsninger med batterier i lidt større klumper, som samtidig kan bruges til at betjene nettet«, siger han.

Her står forskellige regler og afgiftssystemet i vejen. Et fælles batteri regnes for en særskilt ’elforbruger’ i systemet, forklarer Jacob Østergaard. Spørgsmålet er, hvad det betyder for beskatning og afgifter for ejerne, og hvordan batteriet kan spille sammen med elnettet.

Folketingets energipolitiske aftale fra juni i år lægger op til flere analyser på dette område, blandt andet hvad angår tariffer og mulighederne for en dynamisk elafgift. Det haster at få de analyser gennemført, så de er klar, før prisfald og teknologiudvikling begynder at føre udviklingen i en forkert retning, mener Anders Stouge fra Dansk Energi:

»Vi skal have problemerne afdækket, så udviklingen ikke bliver afgjort af privatøkonomiske beslutninger, der ikke er samfundsøkonomisk optimale«.

Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet taler om »en økonomisk katastrofe, hvis vi skal integrere den grønne energi fra solceller i energisystemet via batterier i husstandene«.

»Det er langt, langt billigere at bygge et stort batteri end et lille batteri i en husstand – den kapacitet, man kan få for de samme penge, er langt større, selv hvis man bare går sammen med sin nabo«, siger han.