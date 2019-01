Klimaforsker: Tysk kulvision lægger pres på nabolande En kommission nedsat af den tyske regering opfordrer til, at Tyskland dropper kulkraft senest i 2038.

Når en kommission nedsat af den tyske regering opfordrer til, at Tyskland skal have udfaset kul fuldstændig i 2038, lægger det pres på nabolandene - herunder Danmark.

Det vurderer Sebastian Mernild, klimaprofessor og direktør for Nansensenteret i Bergen, Norge.

»Der er en god signalværdi i, at Tyskland overvejer at udfase kul fuldstændig«.

»Det er klart, at det lægger et pres på nabolandene og andre lande i Europa. For hvis Tyskland kan, så kan lande på samme tekniske og økonomiske niveau sandsynligvis også gøre det«.

»Jeg vil tro, at Danmark godt kunne følge efter Tyskland, men det må politikere diskutere i Folketinget«, siger han.

Sidste kulkraftværk kan være lukket i 2035

Reaktionen kommer, efter at kommissionen i dag har offentliggjort en tidsplan for en accelereret udfasning af forurenende energikilder.

Kilder i kommissionen antyder, at lukningen af det sidste kulkraftværk kan ske i 2035.

Kommissionen kommer med råd til regeringen, og det er således ikke garanteret, at Tyskland vedtager planen som fremsat.

Ifølge tal fra det tyske miljøministerium, Umwelt Bundesamt, udgør brun- og stenkul hver især 11 procent af det samlede tyske energiforbrug. Grøn energi udgør 13 procent.

Nyhedsbureauet Reuters har derimod tal, der siger, at Tyskland dækker op mod 40 procent af elproduktionen med kul.

Det er ifølge Sebastian Mernild ikke til at sige præcist, hvilken effekt en udfasning af tysk kulkraft vil kunne få.

»Det er svært at sige, hvad effekten bliver. Det må vi beregne på mere specifikt. Men hvis man udfaser kullet, og hvis det i dag udgør 40 procent af den samlede elproduktion, så synes jeg, et man er kommet et stykke af vejen«, siger han.

