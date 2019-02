Verdenshavene opfører sig mærkeligt: Det kan give isvintre i Danmark

En hvirvelstrøm i Ishavet er gået i overgear og truer med at sende milliarder af kubikmeter ferskvand ud i Atlanterhavet. Det er blot et af flere tegn på, at klimaforandringer synker ned i havet.

Hvis man aldrig har hørt om Beaufort-hvirvlen før, er det ikke underligt. Det er en hvirvelstrøm, der ligger i havet nord for Canada. Ikke ligefrem noget, man normalt forbinder med varmeregningen i Danmark.

Men for tiden er der mange ting i verdenshavene, der ikke opfører sig normalt.

Golfstrømmen er tilsyneladende ved at bremse op. Et stort havområde sydvest for Island er meget koldere, end det burde være. Og så er der Beaufort-hvirvlen.

I årtusinder har den haft sin helt egen rytme. Vinden skubber ferskvand fra de arktiske floder og smeltende havis ud i det, der minder om et usynligt badekar. Over en god håndfuld år vokser hvirvlen sig større og større, indtil den er flere hundrede kilometer bred. Så kollapser den og sender ferskvandet ud, hvor det blander sig med det omgivende saltvand.

Men hvis alt var, som det plejede at være, ville det være sket for mindst 10 år siden, siger Mary-Louise Timmermans, der er professor i oceanografi ved Yale Universitet i USA. I stedet er hvirvlen vokset i både dybde og udstrækning, så den i dag er mere end 1.000 kilometer bred, og samtidig har den sat farten op.

»Hele det naturlige system ser ud til at være brudt sammen«, siger professoren, der har studeret hvirvlen i flere år, og som i oktober var medforfatter til en forskningsartikel i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

Hele det naturlige system ser ud til at være brudt sammen Mary-Louise Timmermans, professor, Yale Universitet

Artiklen konkluderede, at det formentlig er klimaforandringer og manglen på havis, der får hvirvlen til at opføre sig mystisk. Arktis er det sted på kloden, der opvarmes hurtigst, og de seneste fire årtier er dets overfladeareal om sommeren, når det er mindst, faldet med 40 procent. Uden et tungt låg af is kan hvirvlen frit opbygge mere og mere kraft. Lige indtil den en dag ikke kan holde til mere.

»Hvis det sker, og det gør det formentlig meget snart, vil det kolde ferskvand skylle ud sammen med havis som en strøm ned langs Grønlands østkyst. Og så vil det lægge sig som et koldt overfladelag i Nordatlanten, hvor det kan forskubbe balancen i vandets kredsløb«, siger Mary-Louise Timmermans.

Som mange andre forskere er hun forsigtig med at komme med dommedagsscenarier. Men bekymringen er, at det kan betyde koldere klima i Island og Nordeuropa og ramme fiskeriet ganske hårdt.

Allerede for fem år siden var hun med i en gruppe havforskere, der advarede om, at Beaufort-hvirvlen var en ’tikkende bombe’ for verdens klima. Siden er den kun blevet større.

Argo og ’den kolde klat’

Det kan lyde mærkeligt, at vi midt i den globale opvarmning pludselig skal overveje risikoen for isvintre. Men klimaforandringer rammer ikke jævnt. Der kan være store regionale forskelle og kortvarige eksplosioner af ekstremer, når naturens følsomme kredsløb forskubbes.

Et af de områder, hvor forståelsen disse år bevæger sig hurtigst, er, når det gælder verdenshavene. Det skyldes især Argo-projektet, fortæller Jørgen Bendtsen, der er en af Danmarks førende oceanografer og driver konsulentfirmaet Climate Lab.

Argo-projektet, der er opkaldt efter sagnhelten Jasons skib, består af knap 4.000 elektroniske bøjer, der er blevet fordelt rundt om i verdenshavene i løbet af de seneste 18 år. Hvert år kommer flere hundrede nye bøjer til.

Bøjerne synker ned i en kilometers dybde, hvor de ’parkeres’ i 10 dage og foretager målinger. Herefter synker de en kilometer længere ned, og efter flere målinger her vender de tilbage til overfladen og sender data hjem. Sådan kan de fortsætte, indtil de er slidt op efter 3-6 år.

Artiklen fortsætter under grafikken.

»Det er dyrt at sejle ud og lave de målinger med skib, men nu får vi data løbende. Det har betydet meget«, siger han.

Argo-bøjerne er især praktiske på steder som Det Nordlige Ishav, der er svært tilgængeligt. Men også andre steder har de givet ny viden om vores blå planet.

Det er data fra Argo, der i januar fik forskere til at konkludere, at en langt større del af den globale opvarmning end hidtil antaget er endt i verdenshavene. Op mod 90 procent af energien fra de seneste 140 års opvarmning er sunket i dybet. Det betyder, at selv om vi formår at lukke for udslippet af drivhusgasser, vil energien i havet langsomt blive afgivet til atmosfæren igen. Det sætter endnu mere pres på for at få kontrol over udledningen.