De synes, det lugter lækkert: Koraller æder plastik som junkfood Et nyt studie viser, at koraller hellere spiser plastik end deres almindelige føde. Det bekymrer WWF.

Plastikforurening svækker verdens koralrevs chancer for at overleve presset fra klimaforandringer.

Det viser et nyt studie, som havbiologer fra Duke University i USA har foretaget. Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Marine Pollution Bulletin.

»Populært sagt kan man sige, at korallerne synes, at plastikken dufter bedre end deres almindelige føde. Derfor optager de plastikken frem for den føde, de har brug for«, siger Malene Møhl, marinbiolog og plastikekspert i WWF Verdensnaturfonden.

Koraller består mest af kalk, men i dem lever polypdyr, som har brug for næring til at overleve, vokse og sprede sig.

Og ligesom mennesker kan komme til at ødelægge appetitten med chips og slik inden aftensmaden, gør plastikken korallerne usunde.

»Det er faktisk værre end junk food med tomme kalorier, fordi plastik ikke indeholder kalorier eller anden næring, som koraller kan optage«, siger Møhl.

Det skal dog ikke forstås, som at korallerne fjerner plastikken fra vandet. Stykkerne optages, blokerer for næring og spyttes til sidst ud i vandet igen.

Men da er skaden sket.

Det er tidligere bevist, at plastik kan overføre sygdomme til koraller og generelt er skadelige for deres helbred. Plastikfolie kan eksempelvis dække en korals livsvigtige adgang til sollys.

Verdens koralrev er i forvejen under kraftigt pres fra forskellige virkninger af klimaforandringer.

Forsuret vand som følge af højere CO2-koncentration i luften og stigende vandtemperaturer presser koralrevene til det yderste.

»At de så oveni kan mangle næring og være blevet smittet med virus på grund af plastik er en bekymrende nyhed.

»Det understreger vigtigheden af at få gjort en langt større indsats for at mindske plastikforurening, siger Møhl.

Ifølge WWF's tal er cirka en milliard menneskers indkomst eller adgang til mad afhængig af sunde koralrev på verdensplan.

Sunde koralrev er en uundværlig del af verdenshavenes økosystemer. En fjerdedel af samtlige dyrearter i havene er afhængige af funktionelle koraller.

ritzau