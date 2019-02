Nye regler kan forsinke klima- og miljøvenlige biogasanlæg

Biogas på basis af gylle og husdyrgødning har både klima- og miljøfordele. Nye overgangsregler for støtten til biogas kan imidlertid forsinke udbygningen.

Udbygningen med biogas har taget et markant spring fremad i de senere år. Nu er der udsigt til en opbremsning, i hvert fald midlertidigt, fordi de nuværende støtteregler skal ophøre med udgangen af i år. Branchen havde på baggrund af Folketingets energiaftale fra 2018 forventet, at de nuværende regler også ville gælde i 2020.

»Folketinget river tæppet væk under landmænd og investorer«, hedder det i en pressemeddelelse fra Foreningen Biogasbranchen om udmøntningen af energiaftalen, som blev udsendt forrige fredag.

Faglig direktør i Biogasbranchen Bruno Sander Nielsen forklarer, at der er mange projekter på vej gennem systemet med miljøgodkendelse, tilladelser, lån og aftaler om at levere biogas ind i naturgasnettet. Nogle af de projekter, som allerede har investeret betydeligt, vil komme i klemme, medmindre udmøntningen af energiaftalen blødes op.

Biogas er nødt til at være en del af en dansk fremtid med grøn energi, for alt kan ikke løses med vind og sol Jørgen M. Olesen, professor, Aarhus Universitet

Hos landets største producent af biogas, Nature Energy, kalder administrerende direktør Ole Hvelplund udmøntningen af energiaftalen for »et meget brat stop«.

»Det kan godt have den konsekvens, at vi ikke kan udbygge med så mange anlæg, som vi havde forventet, lige så hurtigt, som vi havde regnet med. Men kommer jo en ny støtteordning senere, så der vil også blive bygget biogasanlæg i Danmark i fremtiden«, siger Ole Hvelplund.

Fakta Tilskud til biogas Biogas har gennem en årrække kunnet opnå betydelige tilskud. De falder en smule i kraft af Folketingets seneste energiaftale, som træder i kraft i 2020. Derefter ventes tilskuddet til elproduktion på biogas at blive på 75 øre per kilowatt-time (kWh) mod 90 øre i 2018. Til sammenligning er tilskuddet til de seneste projekter med vindmøller på land på 2-3 øre per kWh. Tilskuddet til den kommende havmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen er på 37,2 øre per kwh. Tilskuddet til biogas, der opgraderes, så det kan pumpes ind i naturgasnettet, er i år på 38 øre per kWh mod ca. 48 øre i 2017. Det ventes at blive på 26 øre i 2030. Biogasanlæg har siden 2010 også kunnet få anlægstilskud, men her er pengene sluppet op, og de seneste anlæg er bygget uden tilskud. Vis mere

Biogas er grøn energi, som samtidig sænker metanudledningen fra gylle. Metan er en meget kraftig drivhusgas. Men ud over produktionen af klimavenlig energi er der også en miljøgevinst ved afgasning af husdyrgødning. Det kan nemlig løse noget af landbrugets belastning af vandmiljøet.

Forklaringen er, at når gylle sendes igennem et biogasanlæg, bliver kvælstoffet i gyllen mere tilgængelig for planterne, når gyllen spredes på markerne som gødning. Planterne kan altså optage mere af kvælstoffet, og dermed bliver der vasket mindre kvælstof ud fra markerne til vandmiljøet, forklarer professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

»Det er nok den væsentligste miljøfordel ved biogas. Men biogassen skal også tænkes ind i en anden kontekst. Den er nødt til at være en del af en dansk fremtid med grøn energi, for alt kan ikke løses med vind og sol. Der skal være noget grøn energi, der kan lagres eller bruges til formål, hvor man ikke kan bruge el. Der er biogas nok den billigste måde at gøre det på«, siger Jørgen E. Olesen.

Hjælp til økologer

Der rækker gylle, husdyrgødning og husholdningsaffald ikke langt nok, men teknologiske fremskridt betyder, at det nu også er muligt at afgasse halm. Og det indebærer flere fordele end at brænde halmen i kraftvarmeværker, som man gør en del steder i dag.

»Hvis halmen bioforgasses og derefter bruges til gødning, får vi næringsstoffer og noget af det tungt nedbrydelige kulstof tilbage til jorden. Det er rigtig væsentligt«, siger Jørgen E. Olesen.

Nature Energy begynder i år at tage halm ind i nogle af sine ni biogasanlæg, oplyser Ole Hvelplund.

Jørgen E. Olesen peger også på, at afgasset materiale fra biogasanlæg kan være med til at forsyne den økologiske planteavl med næringsstoffer. Mangel på næringsstoffer vil ellers begrænse mulighederne for udbygning af den økologiske planteavl.