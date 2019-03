FOR ABONNENTER

Nu er der videnskabeligt bevis for, at fisk ikke sætter pris på global opvarmning. En stor amerikansk undersøgelse, der torsdag blev offentliggjort i magasinet Science, dokumenterer, at den globale bæredygtige fangst af fisk og skaldyr er faldet med 4,1 procent fra 1930 til 2010, og det skyldes opvarmning af havene.