Ny klimarådsformand: Jeg forventer mere skub i den grønne omstilling efter valget

Der er bred enighed om, at der skal sættes turbo på den grønne omstilling, hvis Danmark skal nå at blive CO 2 -neutralt i 2050.

Derfor var det ganske forstemmende, da man i november sidste år kunne læse i klimarådets årlige rapport, at man i det næste årti vil sætte tempoet ned i den grønne omstilling. Også selvom man dels tog hensyn til den brede energiaftale, som blev indgået i sommeren 2018, og dels til regeringens nye udspil til en klimaplan.

I en Kronik i dagens avis skriver Klimarådets nyudpegede formand, Peter Møllgaard, og de seks andre medlemmer af rådet, at »vi ikke kan udskyde den grønne omstilling til bedre tider. Der er reelt ikke mange år til 2050 set i lyset af opgavens kolossale karakter, og vi er derfor nødt til at undgå en kraftig opbremsning i omstillingen«.

Bakker kritisk rapport op

Peter Møllgaard, som er professor og dekan ved Maastricht University School of Business and Economics, er fuldstændig enig i de konklusioner, som Klimarådets rapport kom frem til sidste år, at man med de nuværende klimainitiativer ikke vil øge tempoet i den grønne omstilling i perioden 2021-2030, men tværtimod sænke det.

»Jeg bakker 100 pct. op om Klimarådets seneste rapport, og regeringen er også enig i, at de tal og fremskrivninger, der indgik i rapporten, som viser, at den grønne omstilling vil gå ned i tempo de næste ti år, er korrekte. Så for at holde tempoet oppe i den grønne omstilling – og det skal vi for at blive klimaneutrale i 2050 – må vi som land gøre noget mere. For eksempel ved at reducere CO 2 -udslippet i de sektorer, hvor Danmark i dag halter bagefter. Det gælder især inden for områder som landbrug, transport og energieffektivisering af bygninger«, siger Peter Møllgaard i en telefon fra Maastricht.

En lavthængende frugt ville ifølge den nyudpegede formand være at gøre det attraktivt for danskere at investere i en klimavenlig bil.

»Set med mine øjne kan det kun gå for langsomt med at få mange flere elbiler ud på de danske veje. For at det skal ske, vil det kræve nogle omlægninger af eksempelvis afgifterne. Erfaringerne siger, at hvis man giver elbilerne nogle kontante fordele, så stiger salget. Man kunne for eksempel skele til, hvordan man gør i Norge, hvor man har stor succes med salget af elbiler. Regeringen har nedsat en kommission med Anders Eldrup i spidsen, der skal sikre en grøn omstilling af den danske bilpark, som jeg tænker er en rigtig god idé«, siger Peter Møllgaard.

Klimarådet I Danmark er der nedsat et Klimaråd, som ifølge klimaloven skal rådgive om, hvordan den grønne omstilling kan gennemføres på omkostningseffektiv vis. Klimarådets medlemmer er netop blevet udpeget til en ny periode med en ny formand, et nyt menigt medlem og fem gengangere fra de sidste fire år. Opgaven er uændret. Rådet skal komme med anbefalinger om virkemidler og overvåge, om man når de klimapolitiske mål, der sættes.

Landbruget står for tur

En anden vej til at øge tempoet i den grønne omstilling ville ifølge Peter Møllgaard være at gøre noget ved landbruget, hvor der udledes mange drivhusgasser. For eksempel metan fra dyrenes fordøjelse, lattergas fra den gødning, som spredes ud på landbrugsjorden og CO 2 fra dyrkning af tørvejorde.

»I denne måned meldte Landbrug & Fødevarer ud, at de har en vision om at være klimaneutrale i 2050. Det kan jeg kun hilse velkommen. Nu skal der handling bag de flotte ord, og jeg ville anbefale landbruget at lave en tiårsplan, så man kan se, hvad der skal ske år for år frem mod 2030«, siger Peter Møllgaard.

Klimarådet har længe anbefalet, at man i forbindelse med den grønne omstilling i landbruget bør få sat tal på udledningen af drivhusgasser hos den enkelte landmand i egentlige klimaregnskaber.